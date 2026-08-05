На народные дроны напали с земли

Под Екатеринбургом в результате взрыва бомбы был тяжело ранен Владимир Ткачук — директор ООО «Уралдронзавод», которое производит различные беспилотники, в том числе FPV-дроны «Упырь», для военных. Водитель предпринимателя погиб. Пока преступление расследуется как убийство, но очевидно, что у нападения террористический след.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ткачук

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Ткачук

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В поселке Большой Исток (около 25 км от Екатеринбурга, Свердловская область) вечером 4 августа было совершено покушение на директора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука. Под его автомобилем Mercedes сработало мощное взрывное устройство. Водитель-охранник господина Ткачука погиб, сам предприниматель оказался в реанимации. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Следственные органы СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело о убийстве общеопасным способом, покушении на аналогичное преступление и незаконном обороте взрывчатки или взрывных устройств.

Поскольку, по главной версии, за нападением стоят агенты украинских спецслужб, в расследование вскоре может быть добавлена ст. 205 УК (теракт).

В правоохранительных органах ход следствия не комментируют. Согласно же фотографиям с места происшествия, опубликованным в соцсетях, машина была подорвана на стоянке в коттеджном поселке и полностью сгорела.

Telegram-канал «Повернутые на войне», администратором которого является Владимир Ткачук, подтвердил, что покушение было совершено именно на него. По его данным, предприниматель действительно находится в реанимации в стабильном состоянии.

Владимир Ткачук известен как глава предприятия «Уралдронзавод», которое занимается производством «народных» дронов «Упырь» в Свердловской области. Еще в сентябре 2024 года директор компании в рамках заседания военно-промышленной комиссии по вопросу развития беспилотных систем презентовал президенту Владимиру Путину FPV-дрон «Упырь».

С главой предприятия не единожды встречался уральский полпред Артем Жога, в 2024 году он писал: «Ребят по их продукции и их работе на фронте знаю давно». «Дрон "Упырь" родился здесь, на Урале. За два года сделан гигантский скачок: от идеи и тестового образца до серийного производства. FPV-дроны необходимы в большом количестве на передовой. Уверен, что производство "Упырей" будет развиваться»,— сообщал Артем Жога у себя в Telegram-канале. Полпред рассказывал, что история Владимира Ткачука и его товарищей — это показательный пример развития волонтерской инициативы. Идея создания уральского беспилотника начиналась с группы добровольцев, которые собирали и отвозили гуманитарные грузы в зону СВО. Там, увидев острый дефицит беспилотников, они решили создавать свои, дроны прозвали «народными».

Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, ООО «Уралдронзавод» зарегистрировано в 2023 году в Екатеринбурге. По итогам 2024 года чистая прибыль компании составила 86,3 млн руб., выручка — 438,5 млн руб.

По данным сайта уральского полпредства, FPV-дрон «Упырь» разработан для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях.

В конце 2025 года сообщалось, что предприятие запустило серийное производство тяжелого дрона «Бердыш» и занимается испытаниями нового БПЛА самолетного типа. В начале этого года сообщалось, что в зоне СВО начали применять ударные дроны «Упырь-18» с повышенной грузоподъемностью, способные нести десятикилограммовые мины.

Артем Путилов, Мария Игнатова, Екатеринбург