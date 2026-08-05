Тактика вместо стратегии

Пентагон разрабатывает новую ядерную стратегию, упор в которой будет сделан на возможность применения тактического ядерного оружия в региональных конфликтах с Китаем и Россией. Об этом 5 августа сообщил американский телеканал NBC. Судя по обнародованной информации, автор обновленной доктрины заместитель министра обороны США по военно-политическим делам Элбридж Колби предлагает делать ставку на подход, похожий на так называемую концепцию «эскалации ради деэскалации», призванную придать союзникам США дополнительную уверенность в том, что американцы задействуют всю свою военную мощь ради их защиты. С таким подходом, однако, связаны большие риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Al Drago / Reuters Фото: Al Drago / Reuters

Для пущей уверенности

О том, что в военное министерство США готовится представить новую ядерную стратегию, телеканалу NBC рассказали сразу пять информированных источников. При этом из сюжета не совсем ясно, о каком именно документе речь. Каждая американская администрация по традиции выпускает несколько документов доктринального значения, связанных с ядерной сферой. Наиболее важным из них считается «Обзор ядерной политики», однако ранее в Пентагоне говорили, что пока не планируют обновлять его ныне действующую версию, принятую в 2022 году при президенте Джо Байдене.

Не исключено, что речь идет о Стратегии применения ядерного оружия, в последний раз обновлявшейся в ноябре 2024 года. В ней впервые говорится об одновременном сдерживании нескольких противников, обладающих ядерным оружием (России, Китая и КНДР), и делается акцент на гибкости планирования ответной реакции США на угрозы с их стороны, в том числе на угрозы в отношении стран, которые США взяли под свой «ядерный зонтик» в рамках концепции «расширенного сдерживания».

Как следует из сюжета NBC, Элбридж Колби предлагает развить этот подход.

Он считает, что страны—союзники США должны быть твердо уверены в том, что Вашингтон готов применить для их защиты весь доступный ему арсенал вооружений, включая ядерное оружие.

Должны знать об этом и страны, представляющие угрозу для США и находящихся под их «зонтиком» государств в Азии и Европе. Исходя из этого, в новой стратегии упор предложили сделать на возможность применения американского тактического ядерного оружия в случае регионального конфликта с Китаем или Россией.

По мнению Элбриджа Колби и его единомышленников в Пентагоне, господствовавший на протяжении десятилетий подход, в рамках которого фокус (несмотря на все заявления о необходимости гибкости) делался на стратегическое наступательное оружие, несовершенен. Логика этого лагеря такова: условная Польша, формально находящаяся под «ядерным зонтиком» США, не может быть уверена в том, что, если на нее вдруг нападет Россия, Вашингтон ответит на это ядерным ударом по одному из российских городов, поскольку в таком случае ответный или ответно-встречный удар России придется по самим США. «Америка будет рисковать Нью-Йорком или Чикаго ради защиты Варшавы?» — вопрошают обычно в таких случаях. Элбридж Колби же считает: если союзники и противники США будут уверены, что Штаты в ходе регионального конфликта будут готовы применить не стратегическое, а тактическое ядерное оружие, это усилит эффект их «расширенного сдерживания», но при этом снимет угрозу глобальной ядерной войны.

Разница между тактическим и стратегическим ядерным оружием в дальности, мощности и целях применения. Тактическое ядерное оружие предназначено для ограниченных военных задач на региональном театре боевых действий, тогда как стратегическое — для поражения критически важных целей на большой дальности. Арсеналы стратегических наступательных вооружений России и США примерно равны, в то время как тактического ядерного оружия у России, как считается (официально эти данные не обнародуются), больше.

«Если мы действительно хотим, чтобы концепция “расширенного сдерживания” вызывала доверие, необходимо предоставить политическому руководству страны такие ядерные средства, применение которых — с точки зрения здравого смысла — выглядит реальным,— заявил NBC высокопоставленный представитель Пентагона.— В противном случае мы сводим выбор нашего руководства к крайним мерам, которые противник не считает правдоподобными, а это не идет на пользу сдерживанию». При этом он подчеркнул, что новая стратегия не сужает спектр действий президента США, а расширяет их.

Угроза для самих США

Между тем, по данным NBC, у предложения Элбриджа Колби есть противники как в Конгрессе, так и в экспертном сообществе. Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл призвал не позиционировать тактическое ядерное оружие как приемлемый вариант действий. По его словам, проводившиеся на протяжении многих лет военные симуляции показали: стоит лишь применить ядерное оружие, как конфликт зачастую стремительно перерастает в полномасштабный ядерный апокалипсис. «Если ядерное оружие будет применено в конфликте с участием другого ядерного государства, нет никаких гарантий, что его использование — даже в минимальных масштабах — удастся удержать в ограниченных рамках»,— заявил он.

«Колби — давний и очень упрямый сторонник концепции управляемой ядерной эскалации как некоторого рационально обустроенного и обратимого процесса. Своего рода фантазия на тему того, как можно было бы вести ядерную войну в идеальном мире, не разрушая его,— отметил в беседе с “Ъ” руководитель сектора стратегического анализа и прогноза Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов.— Основная идея в том, чтобы “укрепить достоверность” ядерного сдерживания путем развертывания более применимого ядерного оружия. А если сдерживание войны не сработает, то “восстановить” его путем дозированного применения ядерного оружия». Лучше всего для этого, по словам эксперта, подходят перспективные морские крылатые ракеты в ядерном оснащении SLCM-N, хотя они и не будут готовы раньше начала 2030-х годов.

Создать SLCM-N США решили еще в ходе первого срока Дональда Трампа, что подавалось в том числе как ответ на «растущую угрозу со стороны России». Президент Джо Байден, однако, заявил о необходимости отказа от дальнейшего финансирования этой программы, сочтя ее слишком дорогостоящей и избыточной. Но Конгресс под давлением Республиканской партии настоял на том, чтобы работы были продолжены. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом работы над SLCM-N активизировались (см. “Ъ” от 22 апреля).

При этом применение вооружений, подобных этому, в концепции Элбриджа Колби, по словам Константина Богданова, «предполагается дозированным, вплоть до единичного, и вестись так, чтобы не затронуть “священную корову” стратегической стабильности — силы ответного ядерного удара». «Концепция, мягко сказать, вызывает много вопросов, но она довольно популярна, причем, как мы видим в последние годы, не только в США, но и в России»,— констатировал он.

По словам президента Российского совета по международным делам (РСМД) Дмитрия Тренина, Элбридж Колби прав в том, что угроза применения американцами своих стратегических ядерных сил в случае военного кризиса, затрагивающего безопасность союзников США, не воспринимается противниками, да и союзниками США как реальная. «У Колби, с другой стороны, нет и не может быть ответа на вопрос, не приведет ли применение американцами тактического ядерного оружия против Китая или России — соответственно в Азии или Европе — к удару по территории США»,— заявил он “Ъ”.

По мнению Дмитрия Тренина, если идеи Элбриджа Колби найдут отражение в ядерной стратегии США, а затем приведут к дополнительному размещению американского тактического ядерного оружия в Европе и Азии, напряжение в отношениях между Соединенными Штатами и их противниками существенно усилится. «В результате безопасность самих США серьезно пострадает. Конфликты, о которых идет речь, перестанут быть региональными и станут глобальными,— предупреждает президент РСМД.— Вместо укрепления безопасности союзников Америка столкнется с усилением непосредственной угрозы для самой себя».

Елена Черненко