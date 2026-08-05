Positive Technologies готовит размещение облигаций на 5 млрд руб.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Positive Technologies недавно демонстрировала заметный рост финансовых показателей: в первом полугодии 2026 года выручка компании по МСФО увеличилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 9,5 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 43% до 7,3 млрд рублей, а показатель EBITDA стал положительным, составив 800 млн рублей против отрицательных 2,5 млрд рублей годом ранее. При этом чистый убыток сократился с 5 млрд до 1,4 млрд рублей.

Объем отгрузок Positive Technologies (управленческий показатель) за первое полугодие 2026 года составил 10,7 млрд рублей, что на 45% больше, чем в первом полугодии 2025 года, превысив первоначальный прогноз менеджмента в 8,5 млрд рублей. Компания подтвердила годовой прогноз по отгрузкам в диапазоне 40–45 млрд рублей, сохраняя общий объем расходов на уровне прошлого года. Долговая нагрузка (чистый долг / EBITDA LTM) снизилась почти в три раза, с 2,33х до 0,8х, при этом весь долговой портфель компании состоит из рыночных облигаций с погашением в декабре 2026, июле 2027 и апреле 2028 годов.

Ранее, в июне 2025 года, Positive Technologies уже разместила облигации на 10 млрд рублей с погашением в 2028 году и купонной ставкой 18% годовых, а также сократила численность персонала с 3160 сотрудников в 2024 году до 2607 на конец первого полугодия 2025-го. В 2024 году компания не выплачивала дивиденды акционерам, поскольку чистый убыток по управленческой отчетности составил 2,7 млрд рублей, а отношение чистого долга к EBITDA достигло 2,97.

На фондовом рынке акции Positive Technologies также показали рост: 27 июля 2026 года их стоимость на дневных торгах достигла 965,8 рубля, что на 8,2% выше уровня закрытия пятницы, обновив двухмесячный максимум. Это произошло после публикации отчетности за первое полугодие 2026 года.