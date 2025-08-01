Positive и немножко негатива

Чистый убыток ИБ-компании Positive Technologies по итогам первого полугодия увеличился на 13%, до 5 млрд руб., при росте выручки на 28%, до 6,8 млрд руб. Несмотря на рост отгрузок на 51% и снижение долговой нагрузки, компания завершила период с отрицательными показателями EBITDA и NIC. Менеджмент связывает результаты с сезонностью бизнеса и ожидает прироста выручки в четвертом квартале. Для выхода в положительный финансовый результат компании нужен почти двукратный рост реализации продуктов и услуг, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с основными показателями промежуточной управленческой и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2025 года компании Positive Technologies (ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI).

Выручка выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 6,8 млрд руб. EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) остается отрицательной, однако сокращается: минус 2,5 млрд руб. против минус 3,6 млрд руб.

Чистый убыток увеличился на 13%, до 5 млрд руб., в основном из-за роста амортизационных и финансовых расходов (в частности, процентов по займам), говорится в отчетности.

Общий долг Positive Technologies в период с января по июнь снизился на 12%, до 22,3 млрд руб. Чистый долг, согласно отчетности, составляет 17,8 млрд руб.

Объем отгрузок клиентам составил 7,4 млрд руб. по сравнению с 4,9 млрд руб. за аналогичный период прошлого года, указывают в пресс-службе Positive Technologies. Компания продолжает фокусироваться на оптимизации расходов с целью возвращения к положительным значениям управленческой чистой прибыли (NIC) и возможности выплаты дивидендов, говорят в пресс-службе. По результатам первых шести месяцев 2025 года значение показателя NIC остается в значительном минусе: –7,6 млрд руб., что ниже этого показателя за аналогичный период 2024 года на 600 млн руб. Валовая маржа составила 75,3%. Операционная и EBITDA-маржа остаются в минусе: –56,8% и –36,8% соответственно.

27 июня компания разместила новый выпуск облигаций на общую сумму 10 млрд руб. со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 18% годовых. «В настоящее время доля банковских кредитов в объеме долга составляет 0%. Менеджмент компании ожидает, что это позволит существенно снизить расходы на выплату процентов по долговым обязательствам и повысить финансовую эффективность»,— отметили в компании. Первое полугодие в компании называют «низким сезоном», ожидая основную прибыль в четвертом квартале.

В пресс-службе Positive Technologies также рассказали о снижении численности персонала с 3160 сотрудников в 2024 году до 2607 на конец первого полугодия 2025-го.

Свой подход к основным направлениям расходов в компании называют «взвешенным». Расходы на отраслевые мероприятия для развития бизнеса снизились на 20%, а маркетинговые расходы — на 30%. «Одновременно с этим ежегодный фестиваль Positive Hack Days, состоявшийся в мае в "Лужниках", стал самым масштабным и международным, собрав 150 тыс. участников и делегаций из 40 зарубежных стран»,— отметили в пресс-службе.

«Отчетность компании "Позитив" за первое полугодие 2025 года производит неоднозначное впечатление,— говорит главный аналитик "РегБлока" Анна Авакимян.— Увеличение чистого убытка за январь—июнь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сопровождается снижением убытков от операционной деятельности». «Рост выручки замедлился по сравнению с первым кварталом, однако в контексте охлаждения всего сегмента и темпов роста компании в период 2023–2024 годов должен быть воспринят инвесторами достаточно позитивно,— считает инвестиционный директор KAMA FLOW Сергей Гайворонский.— У компании высокая сезонность, первое полугодие традиционно убыточное».

«Для выхода в положительный финансовый результат компании необходимо достичь валовой прибыли по крайней мере в размере 9 млрд руб., что означает почти двукратный рост реализации продуктов и услуг. Возможно, акционеры рассматривают различные варианты неорганического роста, которые бы помогли диверсифицировать выручку и клиентскую базу, что пока труднореализуемо из-за сложной рыночной конъюнктуры»,— заключает госпожа Авакимян.

Филипп Крупанин