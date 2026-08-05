Астана примет 51-й конгресс UEFA

51-й конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций пройдет 22 апреля 2027 года в Астане. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства туризма и спорта Казахстана.

«Решения, принятые в ходе конгресса, определят дальнейшие направления развития европейского футбола на ближайшие годы»,— говорится в сообщении. В ходе съезда состоятся выборы президента UEFA и членов исполнительного комитета организации.

В конгрессе примут участие все 55 национальных ассоциаций, входящих в состав UEFA. Также в Астану прибудут члены исполкома и действующий президент организации Александр Чеферин, представители Международной федерации футбола (FIFA), европейских лиг, клубных объединений и международных спортивных организаций.

Арнольд Кабанов