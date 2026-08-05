Глава Домодедово сообщила о ликвидации разлива химикатов после атаки БПЛА
В подмосковном Домодедово продолжаются работы по устранению разлива химических веществ, который произошел после атаки БПЛА 20 июля, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.
«Ликвидацию последствий обсудили вместе с заместителем министра экологии Подмосковья Вадимом Воронцовым, руководством парка и компании "ТД Грасс"»,— уточнила госпожа Хрусталева.
По словам главы Домодедово, в очистных сооружениях скопилась загрязненная вода. «В нее подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и внесли пеногасители. Если технология покажет эффективность, применим ее и для пострадавших водоемов»,— добавила она.
Вокруг сгоревшего склада продолжается уборка территории. Все ливневые стоки по периметру здания закрыты, чтобы в них не попадала загрязненная вода. Кроме того, по периметру склада сооружен песчаный вал. В ближайшее время начнется разбор здания, сообщила Евгения Хрусталева.
Госпожа Хрусталева призвала жителей воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях. При этом, по ее словам, вода в водопроводе и уличных колонках соответствует санитарным нормам.
20 июля 2026 года при атаке БПЛА на Домодедово пострадали два человека, а основные последствия налета были зафиксированы также в Подольске и Одинцовском городском округе. В Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата», и шесть человек были госпитализированы с минно-взрывными травмами различной степени тяжести, включая троих иностранцев. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что всего в регионе пострадали 10 человек, семеро из которых — в Домодедово.
За сутки до этого, 19 июля, средства ПВО сбили 385 дронов над российскими регионами, а с 20:30 мск до 5:00 мск в направлении московского региона летело более 400 украинских беспилотников, большинство из которых были сбиты на дальних подступах. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково вводили ограничения, но в 4:44 мск ограничения в Домодедово были сняты.