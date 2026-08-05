Дрозденко: большинство АЗС в Ленобласти сняли лимит на дизель и увеличили на бензин
Большинство АЗС в Ленинградской области сняли ограничения на продажу дизтоплива и увеличили лимит на отпуск бензина. Об этом рассказал ТАСС губернатор региона Александр Дрозденко.
«У нас ситуация не ухудшается, у нас лимиты по дизельному топливу уже много где сняты. У нас топливо заправляют в канистры, почти все заправки подняли лимит топлива с 20 л до 30 л»,— сказал губернатор.
В Ленобласти некоторые компаний планировали с 3 августа снять лимит на продажу топлива, но обстоятельства не позволили им, добавил господин Дрозденко. По его словам, ситуация на топливном рынке региона пока не позволяет «вздохнуть свободно», но и не ухудшается. Губернатор оценил нынешнее положение как «выход на плато» после самого сложного периода. На нормализацию ситуации потребуется еще около двух недель, отметил Александр Дрозденко.
В конце июля Александр Дрозденко заявил, что поставщики высказывают осторожный оптимизм относительно ситуации с бензином в регионе. По его информации, «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» поэтапно убирают лимиты на покупку топлива на АЗС. Господин Дрозденко сделал вывод, что пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел.
В конце июля 2026 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявлял, что пик топливного кризиса в регионе пройден, а нефтяные компании «Газпром нефть», «Роснефть» и «Лукойл» поэтапно снимают лимиты на продажу топлива. Он отмечал, что из 359 заправок в области 65 станций временно приостановили работу из-за роста цен на бирже и ограничений мелкооптовых закупок у независимых сетей. Позднее, 4 августа 2026 года, «Газпром нефть» подтвердила полную отмену ограничений на продажу топлива, включая разлив в канистры, в 13 регионах России, среди которых Ленинградская область, а также Москва, Санкт-Петербург, Омская, Ярославская, Нижегородская, Владимирская, Вологодская и Кемеровская области, Краснодарский край, Чувашия и Татарстан.
Ранее, 13 июля 2026 года, в Ленинградской области часть АЗС начали продавать бензин на розлив в канистры до 10 литров по обращению экономического блока правительства региона. Тогда же некоторые нефтяные компании увеличили лимит до 20 литров. 14 июля 2026 года Александр Дрозденко поручил ввести для чиновников региона тот же лимит на топливо, что и для жителей, объяснив это тем, что «лишних поездок не будет».