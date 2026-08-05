Дрозденко: большинство АЗС в Ленобласти сняли лимит на дизель и увеличили на бензин

Большинство АЗС в Ленинградской области сняли ограничения на продажу дизтоплива и увеличили лимит на отпуск бензина. Об этом рассказал ТАСС губернатор региона Александр Дрозденко.

«У нас ситуация не ухудшается, у нас лимиты по дизельному топливу уже много где сняты. У нас топливо заправляют в канистры, почти все заправки подняли лимит топлива с 20 л до 30 л»,— сказал губернатор.

В Ленобласти некоторые компаний планировали с 3 августа снять лимит на продажу топлива, но обстоятельства не позволили им, добавил господин Дрозденко. По его словам, ситуация на топливном рынке региона пока не позволяет «вздохнуть свободно», но и не ухудшается. Губернатор оценил нынешнее положение как «выход на плато» после самого сложного периода. На нормализацию ситуации потребуется еще около двух недель, отметил Александр Дрозденко.

В конце июля Александр Дрозденко заявил, что поставщики высказывают осторожный оптимизм относительно ситуации с бензином в регионе. По его информации, «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» поэтапно убирают лимиты на покупку топлива на АЗС. Господин Дрозденко сделал вывод, что пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел.