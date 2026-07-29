Дрозденко: пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с участниками топливного рынка и по итогам совещания заявил, что поставщики высказывают осторожный оптимизм о ситуации с бензином в регионе. По его информации, «Газпром нефть», «Роснефть», «Лукойл» поэтапно убирают лимиты на покупку топлива на АЗС. Господин Дрозденко сделал вывод, что пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел.

Губернатор отметил заслуги нефтяных компаний, которые справились со своей работой, «несмотря на беспрецедентное давление». «Они смогли удержать систему от сбоя, перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки для приоритетных потребителей — экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства»,— написал господин Дрозденко в Telegram.

Губернатор сообщил, что из 359 заправок в области работу приостановили 65 станций. «Это связано с… ростом цен на бирже и ограничениями мелкооптовых закупок у независимых сетей. На заправках крупных нефтяных компаний топливо присутствует»,— отметил он.

Самая сложная обстановка сохраняется в Лодейнопольском и Подпорожском районах области. «Попросил крупные компании “взять на буксир” местные АЗС и снабжать их топливом»,— добавил губернатор.