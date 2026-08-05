Еще 70 пожарных отправят на Ямал для борьбы с лесными пожарами

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) направили еще 70 специалистов для борьбы с лесными пожарами. Помощь региону окажут 20 авиапожарных Федеральной авиалесоохраны и 50 сотрудников наземных лесопожарных служб Иркутской и Тюменской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

По данным Федеральной авиалесоохраны, в настоящий момент помощь в тушении лесных пожаров в ЯНАО оказывают 335 специалистов из шести регионов: Иркутской, Свердловской, Тюменской, Архангельской областей, Пермского края и Карелии. Всего к тушению пожаров привлечены более 820 человек и 16 воздушных судов.

По данным ведомства, причиной большинства пожаров стала грозовая активность. С 20 июля по 4 августа в регионе удалось ликвидировать 123 очага, из них 120 возникли из-за ударов молнии.

Напомним, в лесах Ямала введен режим ЧС. По состоянию на утро 5 августа в регионе зарегистрировано 195 действующих лесных пожаров, охвативших более 45 тыс. га.

Полина Бабинцева