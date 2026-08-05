Площадь лесных пожаров на Ямале достигла более 45 тыс. га

По состоянию на утро 5 августа в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) зарегистрировано 195 действующих лесных пожаров, охвативших более 45 тыс. га, сообщили в региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Очаги возгорания зафиксированы в Красноселькупском, Надымском, Приуральском, Пуровском, Тазовском и Шурышкарском районах. Для ликвидации пожаров привлечены 821 человек и четыре вертолета Ми-8 с водосливными устройствами. За прошедшие сутки удалось полностью ликвидировать шесть пожаров на площади 343,2 га.

Всего в период пожароопасного сезона на территории округа зафиксировано 712 природных возгораний. Общая площадь, пройденная огнем с начала сезона, составляет более 113 тыс. га.

В лесах Ямала введен режим чрезвычайной ситуации. Как заявил губернатор Дмитрий Артюхов, больше всего очагов в Красноселькупском районе, а наиболее крупные пожары — в Пуровском районе и Приуралье. К тушению привлекли спасателей из других регионов. Улучшение ситуации ожидается к 7 августа: в этот день на всей территории Ямала возможны дожди и понижение температуры до +15° и ниже.

Ирина Пичурина