Врио главы Белгородской области Шуваев рассказал Путину о первых месяцах работы

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев доложил президенту Владимиру Путину, что после назначения на должность уже посетил все муниципалитеты. Сегодня прошла первая после вступления господина Шуваева в должность его рабочая встреча с главой государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Ежедневно объезжаю муниципальные округа, за 2,5 месяца уже всех объездил. Конкретно — разговариваю с жителями, выявляем все проблемы, и уже согласно перечню поручений все исправляем», — рассказал врио губернатора.

По словам господина Шуваева, власти региона в сотрудничестве с Минобороны и добровольческим формированием «БАРС–Белгород» наладили работу систем ПВО, которые сбивают до 50% всех беспилотников.

Владимир Путин согласился, что вопрос безопасности — основной, однако важно уделять внимание социальному и экономическому развитию. Приоритетной проблемой президент назвал необходимость увеличить число врачей в регионе.

Президент назначил Александра Шуваева врио главы Белгородской области 13 мая. Ранее эту должность занимал Вячеслав Гладков, который подал в отставку по собственному желанию.

Читайте интервью Александра Шуваева «Ъ» по ссылке.