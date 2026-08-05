В «Роскосмосе» прокомментировали пожар на территории ЦНИИмаш в Королеве

Спасатели локализовали пожар в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения в подмосковном Королеве. Ликвидация возгорания продолжается, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Угрозы людям нет, управление полетом российского сегмента Международной космической станции находится под контролем специалистов»,— указано в сообщении «Роскосмоса».

Пожарная сигнализация сработала в 12:58 мск, рассказали в «Роскосмосе». В подвале произошло задымление. Работников эвакуировали. Причины пожара установят после его тушения. Для устранения последствий создан оперативный штаб, указано в пресс-релизе. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

ЦНИИмаш — головной институт «Роскосмоса». В нем проводят исследования в области космонавтики и разрабатывают ракетно-космическую технику.