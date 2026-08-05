Пожар на территории ЦНИИмаш в Королеве потушили

Пожарные потушили возгорание, которое произошло на территории Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Собеседник агентства отметил, что при пожаре никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.

ЦНИИмаш — головной институт «Роскосмоса». На нем проводят исследования в области космонавтики, разрабатывают ракетно-космическую технику. О пожаре на территории института сообщили около 15:00 мск.