Джамил Дашин не смог обжаловать срок за участие в преступном сообществе

Бывший гендиректор АО МЭК Джамил Дашин, давший показания на акционера энергосбытового холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова и бывшее руководство компании, не смог обжаловать срок по приговору. В июне Тверской райсуд Москвы приговорил его к шести годам заключения в колонии строгого режима за соучастие в организованном преступном сообществе (ОПС), похищавшем часть платы за электроэнергию у структур ПАО «Россети». По данным следствия, Джамил Дашин в преступной организации был участником структурного подразделения «региональные энергосбытовые компании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джамил Дашин давал и показания, и интервью о преступлениях бывших топ-менеджеров "ТНС энерго"

Фото: кадр из фильма Аркадия Мамонтова «Высокое напряжение» Джамил Дашин давал и показания, и интервью о преступлениях бывших топ-менеджеров "ТНС энерго"

Фото: кадр из фильма Аркадия Мамонтова «Высокое напряжение»

Осужденный, как главный свидетель по «делу Аржанова», остался недоволен полученным реальным сроком. Его адвокат Софья Сегал в апелляционной жалобе указала, что до задержания Дашина и его допроса силовики ничего не знали о наличии преступного сообщества. Заключив досудебное соглашение, Джамил Дашин сообщил подробные сведения о деятельности и структуре ОПС, а сам вышел из него практически за год до возбуждения уголовного дела. Защита осужденного Дашина утверждала, что его роль в группировке была незначительной: он не придумывал схемы хищения денег и не давал указаний. По мнению защитника, суд также не учел, что Джамил Дашин систематически жертвовал на благотворительность и в фонд поддержки бойцов СВО. Кроме того, за мягкое наказание ему ходатайствовал заместитель руководителя 4-й службы ФСБ России.

Рассмотрев апелляционную жалобу адвоката, судебная коллегия Мосгорсуда изменила приговор Джамилу Дашину, исключив из текста приговора данные о том, что он совершал хищения «совместно» с другими фигурантами. Однако наказание в виде шестилетнего срока было оставлено в силе. Также с осужденного по гражданским искам потерпевших решено взыскать 12,84 млрд руб. в пользу ПАО «Россети Центр и Приволжье» и 2,15 млрд — в пользу «Россети Центр».

Иван Сергеев