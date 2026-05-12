Дмитрий Аржанов не согласился с обвинением в хищении свыше 14 млрд рублей

В Тверском райсуде Москвы на протяжении нескольких заседаний допрашивают арестованного в 2020 году акционера группы «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова по его уголовному делу. Напомним, его и бывших топ-менеджеров энергосбытового холдинга Сергея Афанасьева, Софию Афанасьеву и Бориса Щурова обвинили в организованном преступном сообществе, мошеннически похитившем более 14 млрд руб. у МРСК Центра и Приволжья и МРСК Центра (компании ПАО «Россети») за счет умышленной неоплаты поставок электроэнергии в Нижегородской и Ярославской областях.

Дмитрий Аржанов в своих показаниях заявил об отсутствии фактов хищений. Как следовало из его допроса, на момент ареста предпринимателя в 2020 году долг «ТНС энерго Нижний Новгород» составлял 12,5 млрд руб., а задолженность «ТНС энерго Ярославль» — 2,2 млрд. Однако в отчетности у компаний «Россетей» эти суммы отражались именно как торговая дебиторская задолженность по договорам, которая в 2024 году была полностью погашена. Обвиняемый Аржанов также пояснил, что в случае реального мошенничества филиалы МРСК должны были отразить в своей финансово-бухгалтерской отчетности факты хищений по итогам инвентаризации. Однако никакого криминала потерпевшая сторона не зафиксировала, а уплата процентов и пени за погашенную задолженность исключает ее квалификацию как хищение средств.

Также арестант не согласился с версией следствия о том, что полученная от потребителей плата за электроэнергию безвозвратно выводилась из дочерних обществ «ТНС энерго» под видом займов от контрагентов — энергоснабжающих организаций второго уровня (НЭП, «Промэнергосбыт» и другие). Эти организации давали займы агрохолдингу АФГ «Националь» и другим сельхозпредприятиям Дмитрия Аржанова на пополнение оборотных средств. Однако договоры займа были процентными и возвратными, а собственник агробизнеса выступал поручителем по банковским кредитам данных ЭСО, рассказал Дмитрий Аржанов. Кроме того, более 3 млрд задолженности его сельхозпредприятий перед заимодавцами было переуступлено в компанию «Инвестком», которая в итоге и приобрела этот агробизнес. Таким образом, по версии Дмитрия Аржанова, он занимался обычной предпринимательской деятельностью, которую следствие неверно определило как преступную.

Иван Сергеев