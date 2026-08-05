Энергетика высшей посадки

По данным “Ъ”, 18 лет колонии строгого режима запросил гособвинитель в ходе прений в Тверском суде Москвы для бывшего совладельца энергоснабжающей компании «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова, члена списка российского Forbes, чье состояние на момент ареста в 2020 году оценивалось в $1 млрд. Помогавшие ему в хищении почти 15 млрд руб. у ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» три подчиненных, по мнению прокурора, заслуживают наказания в виде лишения свободы на срок от 16 до 17 лет. Еще один фигурант за это преступление в особом порядке получил год назад шесть лет колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший совладелец компании «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Бывший совладелец компании «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Тверском суде столицы прошли прения сторон по уголовному делу о многомиллиардных хищениях у сетевых компаний «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья». Самое строгое наказание — 18 лет колонии — гособвинитель запросил для предполагаемого организатора преступления, бывшего совладельца некогда крупнейшего российского частного энергохолдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. Помогавшие ему в хищениях бывшие генеральный директор «ТНС энерго» Сергей Афанасьев и исполнительный директор «ТНС энерго Нижний Новгород» Борис Щуров, по мнению прокурора, заслуживают наказания в виде 17 лет лишения свободы, а супруга Сергея Афанасьева Софья Афанасьева, являвшаяся заместителем гендиректора холдинга,— 16 лет.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование уголовного дела о масштабных хищениях с участием миллиардера Дмитрия Аржанова и его подчиненных следственный департамент МВД начал 22 октября 2020 года. Изначально оно было возбуждено по факту лишь особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установило следствие, придуманная руководством ТНС криминальная схема, действовавшая с августа 2011 года и вплоть до разоблачения ее участников в октябре 2020 года, была предельно проста. Ее суть заключалась в целенаправленном обмане своих поставщиков — ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Фигуранты, по версии МВД, систематически демонстрировали энергокомпаниям документы о якобы глобальных неплатежах со стороны потребителей. На самом деле, по данным следствия, финансовая ситуация была совершенно иной: средства в адрес ТНС поступали, однако затем вместо оплаты поставок электроэнергии их отправляли на сторонние проекты, а также выводили за границу на счета десятка кипрских компаний, подконтрольных участникам махинаций. Последний такой перевод, говорится в деле, был совершен 14 октября 2020 года.

В общей сложности за девять лет у электросетевых компаний фигуранты похитили почти 15 млрд руб.

Практически все фигуранты этого расследования были задержаны в октябре—ноябре 2020 года. Отметим, что среди них был также и Джамил Дашин, возглавлявший на момент своего ареста нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания». Он оказался единственным, кто не только сразу же признал свою вину в инкриминированном деянии, но и рассказал следствию о структуре криминальной организации, которой руководил Дмитрий Аржанов. В итоге в том числе и показания Джамила Дашина, с которым 24 ноября 2020 года было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, позволили следствию квалифицировать действия всех обвиняемых как мошенничество, совершенное в составе организованного преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

30 июня 2025 года Тверской суд Москвы в особом порядке приговорил Джамила Дашина к шести годам колонии строгого режима. Его защита сочла это наказание чрезмерно суровым. В апелляционной инстанции адвокатом были представлены различные доводы в пользу смягчения наказания. Любопытно, что одним из них было письмо заместителя руководителя СЭБ ФСБ России, в котором последний также просил «рассмотреть возможность назначения Джамилу Дашину более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление». Впрочем, Мосгорсуд посчитал решение суда первой инстанции «справедливым и соразмерным содеянному».

Олег Рубникович