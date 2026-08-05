Российские синхронистки завоевали золото в акробатической программе на ЧЕ

Российские синхронистки стали победительницами в акробатической программе на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Российские синхронистки с золотыми медалями за произвольную программу, 3 августа Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Российские синхронистки исполняют произвольную программу, 3 августа Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Российские синхронистки с золотыми медалями за произвольную программу, 3 августа Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Российские синхронистки исполняют произвольную программу, 3 августа Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В состав сборной России вошли Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. За свое выступление они получили 244,8221 балла. Второе место заняли испанки (242,2428), третье — итальянки (219,2545).

На чемпионате Европы завершились соревнования по синхронному плаванию. В медальном зачете россияне, выступающие в нейтральном статусе, заняли второе место. На их счету три золотые, одна серебряная и три бронзовые награды. Лидером стала сборная Великобритании, в активе которой четыре медали высшей пробы и одна бронза. Тройку лучших замкнула команда Греции с двумя золотыми наградами.

Турнир завершится 16 августа. В общем медальном зачете россияне идут третьими (4–4–4). На первом месте располагаются британцы (6–2–3), второе место занимают итальянцы (5–4–5).

Арнольд Кабанов