В Испании выступили против совместного ЧМ с Марокко из-за миграционного кризиса
Испанская левая политическая группа Sumar зарегистрировала в Конгрессе предложение об отказе от проведения чемпионата мира по футболу 2030 года совместно с Марокко из-за миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает El Mundo.
В ночь на 30 июля в Сеуту (испанский автономный город в Северной Африке, граничащий с Марокко) начали прибывать мигранты. Они добирались до границы как по суше, так и вплавь. Глава МВД Испании уточнил, что с того момента в Сеуту прибыли около 72 тыс. человек. 70 тыс. из них уже вернулись. Большинство прибывших мигрантов были гражданами Марокко. По данным испанских и марокканских властей, при попытке попасть в испанский анклав погибли 90 человек.
Представители Sumar (в Конгрессе депутатов — нижней палате парламента — они занимают 10 мест из 350) потребовали, чтобы власти страны уведомили Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), Международную федерацию футбола (FIFA) и правительство Португалии о необходимости «проведения специального пересмотра и оценки существующей модели совместного проведения турнира». Также Sumar просит оценить «влияние событий на границе в Сеуте на обязательства в сфере прав человека, связанные с чемпионатом мира».
Ранее против проведения мирового первенства совместно с Марокко выступили активисты из Португалии — третьей страны-хозяйки турнира. Экологическая партия Livre направила письмо правительству и футбольной федерации с просьбой исключить марокканцев из числа организаторов соревнования.
Фотогалерея
Мигранты в Сеуте
Власти Италии, а также Финляндия и Дания, выступили за исключение Испании из Шенгенской зоны из-за миграционного кризиса, начавшегося 30 июля 2026 года, когда в испанский анклав Сеута прибыли десятки тысяч мигрантов из Марокко. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ЕС к чрезвычайным мерам для защиты границ. Испанский премьер Педро Санчес заявил, что массовая незаконная миграция представляет посягательство на территориальную целостность Испании.
Кризис на границе с Марокко совпал с июльским решением Верховного суда Испании 2026 года, запретившим ускоренную депортацию мигрантов, задержанных в море. Это постановление не распространяется на въезжающих по суше, которых испанские власти вправе высылать сразу. В МВД Испании считают, что сложившейся ситуацией воспользовались сети торговли людьми, организуя потоки мигрантов, большинство из которых были гражданами Марокко.
Международная федерация футбола (FIFA) в 2024 году утвердила Испанию, Португалию и Марокко основными странами-хозяйками чемпионата мира 2030 года, часть матчей также примут Аргентина, Уругвай и Парагвай. В марте 2027 года в Марокко должны пройти выборы президента FIFA, а текущий глава Джанни Инфантино будет баллотироваться на новый срок. Марокко впервые станет одной из стран, принимающих чемпионат мира.