В Испании выступили против совместного ЧМ с Марокко из-за миграционного кризиса

Испанская левая политическая группа Sumar зарегистрировала в Конгрессе предложение об отказе от проведения чемпионата мира по футболу 2030 года совместно с Марокко из-за миграционного кризиса в Сеуте. Об этом сообщает El Mundo.

В ночь на 30 июля в Сеуту (испанский автономный город в Северной Африке, граничащий с Марокко) начали прибывать мигранты. Они добирались до границы как по суше, так и вплавь. Глава МВД Испании уточнил, что с того момента в Сеуту прибыли около 72 тыс. человек. 70 тыс. из них уже вернулись. Большинство прибывших мигрантов были гражданами Марокко. По данным испанских и марокканских властей, при попытке попасть в испанский анклав погибли 90 человек.

Представители Sumar (в Конгрессе депутатов — нижней палате парламента — они занимают 10 мест из 350) потребовали, чтобы власти страны уведомили Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), Международную федерацию футбола (FIFA) и правительство Португалии о необходимости «проведения специального пересмотра и оценки существующей модели совместного проведения турнира». Также Sumar просит оценить «влияние событий на границе в Сеуте на обязательства в сфере прав человека, связанные с чемпионатом мира».

Ранее против проведения мирового первенства совместно с Марокко выступили активисты из Португалии — третьей страны-хозяйки турнира. Экологическая партия Livre направила письмо правительству и футбольной федерации с просьбой исключить марокканцев из числа организаторов соревнования.

Арнольд Кабанов