В Тюменской области перекрыли движение к паромной переправе из-за паводка

В Ярковском муниципальном округе (Тюменская область) перекрыли движение к паромной переправе из-за высокого уровня воды, сообщили в информационном центре правительства региона

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«Недоступна для движения переправа на автомобильной дороге Ярково — Новоалександровка — Ленино в Ярковском муниципальном округе Тюменской области. Причиной стал выход реки Тобол из берегов. Вода полностью отрезала участок, ведущий к переезду»,— говорится в сообщении.

Жителям близлежащих населенных пунктов рекомендовано пользоваться объездными маршрутами: через Ялуторовск — Ярково либо по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области фиксируется снижение уровня воды на реках Тура и Тавда.

Полина Бабинцева