На тюменских реках Тура и Тавда снижается уровень воды

В Тюменской области фиксируется снижение уровня воды на реках Тура и Тавда: к утру уровень составил 889 см в Тюмени и 942 см в селе Нижняя Тавда, сообщил в своих соцсетях губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео в канале Александра Моора Фото: кадр из видео в канале Александра Моора

При этом на участке реки Пышма близ села Богандинское за сутки вода поднялась на 5 см до отметки 621 см — уровень «неблагоприятного явления» здесь составляет 6 м. «Также прибывает Тура в Ярковском округе. Чтобы защитить населенные пункты, отсыпали и укрепили свыше 2 км земляных валов и насыпей. Создан необходимый запас мешков с грунтом»,— рассказал глава региона.

Подтоплено 133 жилых дома и 1964 приусадебных участка в трех муниципалитетах Тюменской области. В них эвакуированы 64 человека, включая девятерых детей. Из числа эвакуированных 41 человек размещен в пунктах временного пребывания.

Ирина Пичурина