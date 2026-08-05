Армия Израиля отчиталась об ударах по югу Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила шиитскую группировку «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня и начала наносить точечные удары на юге Ливана, следует из заявления ЦАХАЛа.

5 августа ЦАХАЛ отчитался о ликвидации подземного туннеля в районе Сриббин на юге Ливана. Его, как утверждает ЦАХАЛ, «Хезболла» использовала для проведения атак. Также израильские военные заявили об обнаружении десятков единиц оружия и склада, где хранились пусковые установки и ракеты ливанской группировки.

26 июня Ливан и Израиль при посредничестве США подписали соглашение об урегулировании конфликта. Стороны договорились создать «пилотные зоны» на юге Ливана, из которых Израиль должен вывести войска. ЦАХАЛ обязался постепенно передавать эти территории ливанским вооруженным силам. Те, в свою очередь, должны будут препятствовать проникновению туда «Хезболлы» и отвечать за уничтожение ее оставшегося арсенала.