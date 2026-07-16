Израилю становится неуютно в Ливане

Израиль и центральное правительство в Ливане завершили 15 июня очередной раунд переговоров, посвященных «пилотным зонам» — районам на юге республики, контроль над которыми Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна постепенно передать ливанским вооруженным силам (ВС). В ходе встречи, которая состоялась в Риме, стороны согласовали список из как минимум шести населенных пунктов на юге Ливана, которые должны покинуть израильские войска. Передислокация частей ЦАХАЛа может начаться в ближайшее время. Пока же израильтяне зачищают занятые районы от военной инфраструктуры группировки «Хезболла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zohra Bensemra. / Reuters Фото: Zohra Bensemra. / Reuters

Переговоры Израиля и Ливана в Риме стали шестым по счету раундом контактов, посвященных ситуации на юге республики. Согласно данным ливанского издания L’Orient le Jour, стороны смогли согласовать перечень из как минимум шести ливанских населенных пунктов, которые части ЦАХАЛа должны передать ливанским ВС. Это Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифа, Фрун и Эль-Гандурия.

Главным предметом противоречий между Ливаном и Израилем оказался вопрос, какой внешний посредник будет следить за ситуацией в «пилотных зонах». США отказались брать на себя эту роль, поэтому не исключено, что мониторингом будут заниматься миротворцы Органа по наблюдению за выполнением условий перемирия (ОНВУП) ООН — структуры, сформированной в мае 1948 года для поддержания стабильности на Ближнем Востоке.

Сотрудник Госдепартамента, на которого ссылается The Times of Israel, назвал этот раунд переговоров «продуктивным и позитивным». «Мы согласовали структуру и руководящие принципы процесса создания “пилотной зоны”, которые будут окончательно утверждены и внедрены в ближайшие дни»,— сказал дипломат. По его словам, Израиль и правительство Ливана «теперь перейдут к расширенным техническим переговорам, которые будут сосредоточены на реализации всех положений трехстороннего соглашения с целью достижения всеобъемлющего соглашения между Израилем и Ливаном».

Власти Израиля и ливанское правительство заключили 26 июня рамочное соглашение, по условиям которого части ЦАХАЛа должны покинуть два района на территории соседней страны, где раньше базировалась близкая к Ирану шиитская группировка «Хезболла». Ливанские ВС, которые возьмут под контроль эти районы, должны будут препятствовать проникновению туда «Хезболлы» и отвечать за уничтожение ее оставшегося арсенала.

Сейчас израильское командование готовится к передислокации. Как сообщило со ссылкой на источники издание Jerusalem Post, ЦАХАЛ пытается в кратчайшие сроки демонтировать военную инфраструктуру «Хезболлы», оставшуюся в 52 деревнях на юге Ливана.

Израиль рассчитывает демилитаризовать эти районы как минимум на 70%, прежде чем ЦАХАЛ обяжут оттуда уйти.

Однако ливанские СМИ, близкие к «Хезболле», настаивают на обратном. Они утверждают, что израильская армия рассчитывает не только остаться на юге Ливана, но и занять новые позиции. Тем более что график вывода израильских сил из «пилотных зон» так и остался несогласованным.

Что касается США — главных посредников в ливанском урегулировании, они рассчитывают, что Израиль полностью уйдет не только из Ливана, но и из соседней Сирии, где ЦАХАЛ занимает позиции с 8 декабря 2024 года. В ходе телефонного разговора, состоявшегося 9 июля, президент Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Биньямина Нетаньяху полностью сократить военную активность на этом направлении.

«Они (местные власти.—“Ъ”) не хотят вас там видеть. Вам следует передислоцироваться»,— приводит Axios слова господина Трампа, адресованные израильскому премьеру.

Требование, как уточняет издание, относилось как к Ливану, так и к Сирии.

Уже на следующей неделе президент Ливана Жозеф Аун должен встретиться с Трампом в Вашингтоне, чтобы обсудить судьбу «пилотных зон». В это же время туда отправляется Нетаньяху. Несмотря на то что Белый дом настаивал на организации личной встречи ливанского президента и израильского премьер-министра, Бейрут отклонил эту инициативу. Он объяснил отказ тем, что сохраняющееся присутствие ЦАХАЛа на юге Ливана создает неподходящую атмосферу для личного контакта на высшем уровне.

Тем не менее правительство в Бейруте серьезно настроено на продолжение переговоров с Израилем. «Рамочное соглашение (с Израилем.— “Ъ”) — наилучший из возможных вариантов (урегулирования ситуации на юге Ливана.— “Ъ”), и оно уже начало приносить результаты. Вашингтон теперь нас слушает, и ливанский вопрос находится на столе у президента США»,— констатировал ливанский президент 15 июля.

Нил Кербелов