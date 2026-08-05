В Крыму увеличили лимит продажи дизельного топлива до 30 литров на человека

В Крыму до 30 литров на человека увеличили лимит продажи дизтоплива на заправках сети «Атан». Об этом написал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в Telegram-канале.

«В настоящее время в сети АЗС "Атан" дизельное топливо реализуется по цене 119 руб. за литр с ограничением отпуска до 30 литров в одни руки»,— подчеркнул господин Гоцанюк.

Правительство Крыма вместе с федеральным центром, профильными ведомствами и участниками топливного рынка работает над стабилизацией ситуации в энергетическом секторе, добавил он. Сейчас власти Крыма восстанавливают логистические цепочки, согласовывают дополнительные объемы поставок, наращивают темпы доставки топлива.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 4 августа возобновится свободная продажа всех видов топлива на сетях АЗС «Атан» и «ТЭС» в Крыму. По его словам, стоимость бензина марки АИ-92 на них снизят и зафиксируют на отметке не выше 100 руб. за литр.

Дефицит топлива в Крыму и Севастополе возник в конце мая из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону на полуостров через новые регионы. Позже в регионе ввели лимиты на продажу топлива. В начале июля глава региона Сергей Аксенов оценивал ситуацию как напряженную.