В Крыму увеличили лимит продажи дизельного топлива до 30 литров на человека
В Крыму до 30 литров на человека увеличили лимит продажи дизтоплива на заправках сети «Атан». Об этом написал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в Telegram-канале.
«В настоящее время в сети АЗС "Атан" дизельное топливо реализуется по цене 119 руб. за литр с ограничением отпуска до 30 литров в одни руки»,— подчеркнул господин Гоцанюк.
Правительство Крыма вместе с федеральным центром, профильными ведомствами и участниками топливного рынка работает над стабилизацией ситуации в энергетическом секторе, добавил он. Сейчас власти Крыма восстанавливают логистические цепочки, согласовывают дополнительные объемы поставок, наращивают темпы доставки топлива.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что с 4 августа возобновится свободная продажа всех видов топлива на сетях АЗС «Атан» и «ТЭС» в Крыму. По его словам, стоимость бензина марки АИ-92 на них снизят и зафиксируют на отметке не выше 100 руб. за литр.
Дефицит топлива в Крыму и Севастополе возник в конце мая из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону на полуостров через новые регионы. Позже в регионе ввели лимиты на продажу топлива. В начале июля глава региона Сергей Аксенов оценивал ситуацию как напряженную.
В конце мая 2026 года в России начал обостряться топливный рынок, что привело к сокращению предложения нефтепродуктов, росту цен на АЗС и нехватке топлива в нескольких регионах. Ограничения на продажу топлива на АЗС, включая лимиты, были введены в Крыму, Севастополе и более чем 20 других регионах России, включая Пензенскую, Вологодскую, Курскую, Белгородскую, Брянскую и Тюменскую области.
Запрет на экспорт дизельного топлива из России был введён в июле 2026 года для снижения ажиотажа и обеспечения топливом потребителей, особенно в аграрном секторе. Доля экспорта дизельного топлива доходила до 50% от производства, что делало эту меру чувствительной для нефтяников. Запасы дизеля в России имеются, и совместно с регионами и нефтяными компаниями ведется работа по заключению прямых договоров и закреплению сельхозпроизводителей за нефтебазами и АЗС.
Власти Крыма в декабре 2025 года объясняли более высокую стоимость бензина на полуострове по сравнению с другими регионами России логистическими проблемами, которые планировали решать после завершения специальной военной операции. В конце августа и середине сентября 2025 года на заправках Крыма и Севастополя уже фиксировали дефицит высокооктанового топлива, и власти региона вводили ограничения на отпуск топлива — не более 30 литров в одни руки, а цены на бензин были заморожены на месяц.