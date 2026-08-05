Бывшим руководителям «ТНС энерго» запросили до 18 лет заключения за хищения
В Тверском суде столицы прошли прения сторон по уголовному делу о многомиллиардных хищениях у сетевых компаний «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», узнал “Ъ”. Самое строгое наказание — 18 лет колонии — гособвинитель запросил для предполагаемого организатора преступления, бывшего совладельца некогда крупнейшего российского частного энергохолдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. Помогавшие ему в хищениях бывшие генеральный директор «ТНС энерго» Сергей Афанасьев и исполнительный директор «ТНС энерго Нижний Новгород» Борис Щуров, по мнению прокурора, заслуживают наказания в виде 17 лет лишения свободы, а супруга Сергея Афанасьева Софья Афанасьева, являвшаяся заместителем гендиректора холдинга,— 16 лет.
Как уже рассказывал “Ъ”, расследование уголовного дела о масштабных хищениях с участием миллиардера Дмитрия Аржанова и его подчиненных следственный департамент МВД начал 22 октября 2020 года. Изначально оно было возбуждено по факту лишь особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установило следствие, придуманная руководством ТНС криминальная схема, действовавшая с августа 2011 года и вплоть до разоблачения ее участников в октябре 2020 года, была предельно проста. Ее суть заключалась в целенаправленном обмане своих поставщиков — ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Фигуранты, по версии МВД, систематически демонстрировали энергокомпаниям документы о якобы глобальных неплатежах со стороны потребителей. На самом деле, по данным следствия, финансовая ситуация была совершенно иной: средства в адрес ТНС поступали, однако затем вместо оплаты поставок электроэнергии их отправляли на сторонние проекты, а также выводили за границу на счета десятка кипрских компаний, подконтрольных участникам махинаций. Последний такой перевод, говорится в деле, был совершен 14 октября 2020 года. В общей сложности за девять лет у электросетевых компаний фигуранты похитили почти 15 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Энергетика высшей посадки»
В апреле 2026 года в Хамовническом суде столицы началось предварительное слушание по уголовному делу Татьяны Бондаревой, бывшего заместителя гендиректора энергосбытового холдинга «Энергострим», обвиняемой в хищениях на сумму около 700 млн рублей в составе преступного сообщества. Расследование этих махинаций длится почти полтора десятилетия, а главные фигуранты дела давно находятся за границей.
Полиция начала расследование в сентябре 2011 года, тогда оно касалось незаконной банковской деятельности, связанной с переводом огромных сумм через екатеринбургскую фирму «Легард». Позднее следователи установили, что через эту фирму ООО «Энергострим» выводило средства, принадлежавшие российским региональным энергосбытовым компаниям. В 2008–2012 годах, по версии обвинения, участники преступной группы похитили у энергосбытовых организаций 2,9 млрд рублей, а также акции десятка региональных сбытовых компаний, включая Дагестанскую энергосбытовую компанию и «Пензаэнергосбыт».
Еще в феврале 2026 года Военный суд в Москве вынес приговор по уголовному делу о многомиллионных хищениях при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота, где фигуранты получили от трех до восьми лет лишения свободы. По версии следствия, обвиняемые похитили у Минобороны России 692,7 млн рублей, выделенных в 2013–2016 годах, завышая стоимость оборудования и работ, которые фактически не проводились.