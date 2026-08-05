Бывшим руководителям «ТНС энерго» запросили до 18 лет заключения за хищения

В Тверском суде столицы прошли прения сторон по уголовному делу о многомиллиардных хищениях у сетевых компаний «МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья», узнал “Ъ”. Самое строгое наказание — 18 лет колонии — гособвинитель запросил для предполагаемого организатора преступления, бывшего совладельца некогда крупнейшего российского частного энергохолдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. Помогавшие ему в хищениях бывшие генеральный директор «ТНС энерго» Сергей Афанасьев и исполнительный директор «ТНС энерго Нижний Новгород» Борис Щуров, по мнению прокурора, заслуживают наказания в виде 17 лет лишения свободы, а супруга Сергея Афанасьева Софья Афанасьева, являвшаяся заместителем гендиректора холдинга,— 16 лет.

Как уже рассказывал “Ъ”, расследование уголовного дела о масштабных хищениях с участием миллиардера Дмитрия Аржанова и его подчиненных следственный департамент МВД начал 22 октября 2020 года. Изначально оно было возбуждено по факту лишь особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установило следствие, придуманная руководством ТНС криминальная схема, действовавшая с августа 2011 года и вплоть до разоблачения ее участников в октябре 2020 года, была предельно проста. Ее суть заключалась в целенаправленном обмане своих поставщиков — ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Фигуранты, по версии МВД, систематически демонстрировали энергокомпаниям документы о якобы глобальных неплатежах со стороны потребителей. На самом деле, по данным следствия, финансовая ситуация была совершенно иной: средства в адрес ТНС поступали, однако затем вместо оплаты поставок электроэнергии их отправляли на сторонние проекты, а также выводили за границу на счета десятка кипрских компаний, подконтрольных участникам махинаций. Последний такой перевод, говорится в деле, был совершен 14 октября 2020 года. В общей сложности за девять лет у электросетевых компаний фигуранты похитили почти 15 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Энергетика высшей посадки»