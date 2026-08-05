Банк России ожидает постепенной стабилизации рынка топлива

Банк России (ЦБ) ожидает постепенного выравнивания ситуации с топливом и более медленного роста потребительских цен. Такая оценка приведена в комментарии регулятора к среднесрочному прогнозу.

В июне и июле ускорение инфляции происходило преимущественно из-за роста цен на нефтепродукты. По итогам второго квартала показатель составил 6% в годовом выражении, что было близко к апрельскому прогнозу Банка России — 5,9%.

На этот год диапазон прогноза инфляции Банк России увеличил до 6–7%; в апреле он составлял 4,5–5,5%. Устойчивую инфляцию во втором полугодии Банк России ожидает в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Возвращение годовой инфляции к цели в 4% прогнозируется в 2027 году.