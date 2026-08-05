Банк России ожидает постепенной стабилизации рынка топлива
Банк России (ЦБ) ожидает постепенного выравнивания ситуации с топливом и более медленного роста потребительских цен. Такая оценка приведена в комментарии регулятора к среднесрочному прогнозу.
В июне и июле ускорение инфляции происходило преимущественно из-за роста цен на нефтепродукты. По итогам второго квартала показатель составил 6% в годовом выражении, что было близко к апрельскому прогнозу Банка России — 5,9%.
На этот год диапазон прогноза инфляции Банк России увеличил до 6–7%; в апреле он составлял 4,5–5,5%. Устойчивую инфляцию во втором полугодии Банк России ожидает в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Возвращение годовой инфляции к цели в 4% прогнозируется в 2027 году.
Стабилизация ситуации на топливном рынке России стала предметом активного регулирования со стороны правительства в течение 2026 года. В начале мая 2026 года в стране возник дефицит топлива, вызванный, по словам вице-премьера Александра Новака, ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к росту цен и очередям на заправках.
Для нормализации ситуации были приняты меры: власти временно запретили экспорт нефтепродуктов, ввели стимулы для нефтяного импорта и увеличили загрузку действующих НПЗ. В июле 2026 года Правительство России внесло в Госдуму законопроект с новыми мерами для стабилизации цен на горюче-смазочные материалы, включая полный запрет на экспорт дизельного топлива в дополнение к уже действующему запрету на экспорт бензина и разрешение на оборот бензина «Евро-3» до конца года.
Вице-премьер Александр Новак регулярно проводил совещания по вопросам топливного рынка, где обсуждались меры по обеспечению регионов топливом и решению проблем с поставками для сельхозтоваропроизводителей. Особое внимание уделялось регионам с большим количеством независимых АЗС, таким как Тверская, Тамбовская, Новосибирская и Нижегородская области, а также Бурятия, Хакасия, Якутия, Тыва и Алтайский край.