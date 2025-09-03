Очень ценные бумаги

В арбитражном суде Москвы начались разбирательства по крупному пакету акций группы компаний «ТНС энерго» — поставщика электроэнергии в 11 регионах. Почти 13% акций компании ранее были арестованы в счет возмещения ущерба по уголовному делу предпринимателя и акционера Дмитрия Аржанова. Его судят по обвинению в хищении 14 млрд руб. у ПАО «Россети». Параллельно арестованные акции пытается продать конкурсный управляющий банкротящегося ООО «ТНС Холдинг» — акционера «ТНС энерго», оценив их почти в 4,5 млрд руб. По этому поводу сидящий в СИЗО Дмитрий Аржанов пожаловался в Генпрокуратуру и «Россети», считая, что продажу арестованного в пользу госкомпании имущества надо остановить. Конкурсный управляющий уверен, что арестованные следователем акции можно продавать в рамках дела о банкротстве, но юристы говорят, что эта коллизия в российском законодательстве однозначно еще не урегулирована.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В рамках дела о банкротстве ООО «ТНС Холдинг», одного из акционеров поставщика электроэнергии ПАО ГК «ТНС энерго», в арбитражном суде Москвы начался обособленный спор о законности продажи акций общества. На балансе банкрота в общей сложности 12,92% акций ГК «ТНС энерго» и конкурсный управляющий Виктория Данилова выставила их на продажу двумя пакетами (часть акций под залогом). Общая стартовая стоимость ценных бумаг составила 4,486 млрд руб., однако первые торги не состоялись из-за отсутствия покупателей.

Действия конкурсного управляющего в банкротном деле оспорила компания Sunflake Limited, связанная с акционером ГК «ТНС энерго» Дмитрием Аржановым.

Его арестовали в 2020 году по обвинению в мошенническом хищении средств у «Россетей» за счет неоплаты договоров на поставку электроэнергии в Нижегородской и Ярославской областях. Сейчас Дмитрия Аржанова и бывших топ-менеджеров «ТНС энерго» судят в Тверском райсуде Москвы, вменив им также организацию преступного сообщества, причинившего «Россетям» ущерб на сумму свыше 14 млрд руб. По ходатайству следователя МВД еще в 2023 году Мещанский райсуд столицы наложил арест на акции, которые сейчас выставлены на торги в банкротном деле.

Как рассказал адвокат Дмитрия Аржанова Сергей Руин, его подзащитный также пожаловался в Генпрокуратуру РФ и руководству «Россетей», так как госкомпания выступает в уголовном деле потерпевшей стороной, заявившей к подсудимым гражданский иск о возмещении многомиллиардного ущерба.

«Аржанов считает, что продажа арестованных по уголовному делу акций неправомерна, и просит ее остановить. Ведь если акции банкрота продадут, а по уголовному делу впоследствии будет вынесен обвинительный приговор, получится, что возмещать "Россетям" ущерб нечем — ликвидное имущество уже ушло с молотка», — пояснил адвокат. По его словам, с арестованным пакетом акций «ТНС энерго» есть и правовая неопределенность, кому они все-таки принадлежат: Дмитрию Аржанову, по версии следствия, или обанкроченному юрлицу «ТНС Холдинг».

В арбитражном деле о банкротстве «ТНС Холдинга» на возмещение от продажи спорных акций претендуют такие кредиторы, как «Промэнергосбыт», НЭС и «Энергоконтроль». Однако эти же компании фигурируют и в уголовном деле Дмитрия Аржанова как региональные энергосбытовые организации (ЭСО) второго уровня, без статуса гарантирующего поставщика, рассказал Сергей Руин.

По его словам, в уголовном деле следствие полагает, что выручка «ТНС энерго» похищалась и выводилась по фиктивным договорам займа, которые эти ЭСО заключали с «ТНС Холдингом».

Однако в банкротном деле займы от данных организаций были признаны арбитражными судами и включены в реестр требований кредиторов должника.

«В этом мы также видим серьезные противоречия между уголовным и арбитражным процессами. Аржанов вину не признал и считает, что все долговые вопросы с "Россетями" — это гражданско-правовые отношения. Но его посадили в СИЗО, а Мещанский суд по уголовному делу наложил прямой запрет на отчуждение арестованного имущества. Поэтому мой подзащитный считает, что до приговора спорными акциями в любом случае нельзя распоряжаться», — заключил адвокат.

Арбитражный управляющий Виктория Данилова, напротив, считает, что спорные акции продавать можно. «Согласно позиции Верховного суда РФ, имущество, на которое был наложен арест в рамках уголовного дела, включается в состав конкурсной массы должника, подлежит свободной реализации только в деле о банкротстве. Проданное на банкротных торгах имущество переходит к покупателям свободным от прав третьих лиц, без каких-либо ограничений и обременений», — уведомил конкурсный управляющий «ТНС Холдинга», сославшись на определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ № 302-ЭС23-10298(2) от 24 октября 2024 года.

По словам партнера юрфирмы «Войнов, Маслов и партнеры» Александра Маслова, пока это не урегулированная в законодательстве коллизия, активно обсуждаемая юридическим сообществом. «Закон о банкротстве предусматривает, что все аресты снимаются в конкурсном производстве и конкурсный управляющий может провести торги. Но Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает такое основание для снятия ареста, как банкротство. Верховный суд решает по-разному. Вроде бы практика качнулась в пользу приоритета банкротства, но однозначного ответа еще нет», — отметил юрист.

В ПАО «Россети Центр и Приволжье», которое выступает потерпевшим в уголовном деле, сообщили, что сейчас не могут дать «однозначный ответ» по поводу возможной продажи арестованных акций банкрота, но принимают все возможные процессуальные меры, чтобы их гражданские требования к Дмитрию Аржанову были удовлетворены.

Роман Кряжев