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В Минобороны перераспределили обязанности заместителей Белоусова

В Минобороны России перераспределили обязанности между тремя заместителями главы ведомства Андрея Белоусова — Валерием Солодчуком, Александром Санчиком и Алексеем Криворучко. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Заместитель министра обороны России Валерий Солодчук

Заместитель министра обороны России Валерий Солодчук

Фото: пресс-служба президента РФ

Заместитель министра обороны России Валерий Солодчук

Фото: пресс-служба президента РФ

Александр Санчик, который раньше отвечал за материально-техническое обеспечение войск, теперь будет заниматься вопросами организации заказов вооружения и техники, а также технического обеспечения войск.

Алексей Криворучко, который раньше отвечал за военно-техническое обеспечение войск, теперь будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.

Валерий Солодчук был назначен заместителем министра обороны 5 августа. Раньше он был командующим группировкой войск «Центр» в зоне СВО. Теперь он будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.

Среди других перестановок в руководстве группировок российских войск — и. о. командующего группировкой «Восток» назначен Петр Болгарев, а начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. Командующим группировкой войск «Центр» вместо Валерия Солодчука назначен Андрей Иванаев.

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Составлено ИИ-Ассистентъ

В декабре 2025 года глава Минобороны России Андрей Белоусов сообщил, что ведомству удалось сэкономить почти 1 трлн рублей за год благодаря комплексу мер по снижению военного бюджета, связанного со специальной военной операцией. Он также отметил, что общие расходы Минобороны РФ в 2025 году составили 7,3% от ВВП, и в 2026 году планируется стабилизировать или даже несколько снизить траты за счет приоритизации.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов в апреле 2026 года заявил, что европейские страны используют конфликт на Украине для испытания новых военных технологий.

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