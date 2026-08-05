В Минобороны перераспределили обязанности заместителей Белоусова

В Минобороны России перераспределили обязанности между тремя заместителями главы ведомства Андрея Белоусова — Валерием Солодчуком, Александром Санчиком и Алексеем Криворучко. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра обороны России Валерий Солодчук

Фото: пресс-служба президента РФ Заместитель министра обороны России Валерий Солодчук

Фото: пресс-служба президента РФ

Александр Санчик, который раньше отвечал за материально-техническое обеспечение войск, теперь будет заниматься вопросами организации заказов вооружения и техники, а также технического обеспечения войск.

Алексей Криворучко, который раньше отвечал за военно-техническое обеспечение войск, теперь будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.

Валерий Солодчук был назначен заместителем министра обороны 5 августа. Раньше он был командующим группировкой войск «Центр» в зоне СВО. Теперь он будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.

Среди других перестановок в руководстве группировок российских войск — и. о. командующего группировкой «Восток» назначен Петр Болгарев, а начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. Командующим группировкой войск «Центр» вместо Валерия Солодчука назначен Андрей Иванаев.