Путин провел перестановки в руководстве группировок российских войск

Президент Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны. Господин Путин объявил, что все службы тыла министерства будут сосредоточены в одних руках. На должность назначен командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук. Президент назвал его «одним из наиболее талантливых командиров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях — это тоже боевая, вполне боевая работа. На должность по этому направлению, мною принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич»,— сказал господин Путин.

Помимо этого, президент объявил о кадровых назначениях в группировках «Центр» и «Восток», а также в войсках беспилотных систем. Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и группировкой «Восток» назначен Петр Болгарев, который руководил штабом этой группировки. Командовать группировкой войск «Центр» будет генерал-полковник Андрей Иванаев.

«Группировка "Центр" — одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики... Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки»,— пояснил Владимир Путин.

Начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем. Господин Путин выразил уверенность, что он «доведет до завершение» формирование нового рода войск. «Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича»,— уточнил президент.

Президент на встрече также попросил руководство Минобороны и Генштаба доложить о ситуации в зоне СВО.