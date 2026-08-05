В Госдуме прокомментировали слухи о запрете Steam в законопроекте о видеоиграх

Законопроект о регулировании видеоигр не предполагает запрета зарубежных игровых платформ, таких как Steam. Об этом заявил первый замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Первый замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Господин Горелкин отметил, что суть инициативы — простимулировать развитие российского производства видеоигр. В тексте инициативы прописываются такие понятия, как видеоигра, игровая платформа, распространитель видеоигр.

«Мы рассчитываем, что к финальной версии законопроект о видеоиграх претерпит такую же трансформацию, как это произошло с законопроектом об искусственном интеллекте: никаких запретов, четкие правила и безусловная поддержка российских компаний»,— написал господин Горелкин.

В начале мая стало известно, что с начала года Роскомнадзор подал иски как минимум к семи крупнейшим зарубежным студиям—разработчикам игр в связи с отказом компаний соблюдать требования законодательства о персональных данных. Среди ответчиков выступали такие крупные студии, как, например, Electronic Arts (выпускает серии Sims, Battlefield, FIFA и др.) или Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и т. д.).

Подробнее — в материале «Ъ» «Суд изменит правила игры».