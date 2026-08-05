В Госдуме прокомментировали слухи о запрете Steam в законопроекте о видеоиграх
Законопроект о регулировании видеоигр не предполагает запрета зарубежных игровых платформ, таких как Steam. Об этом заявил первый замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.
Первый замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Господин Горелкин отметил, что суть инициативы — простимулировать развитие российского производства видеоигр. В тексте инициативы прописываются такие понятия, как видеоигра, игровая платформа, распространитель видеоигр.
«Мы рассчитываем, что к финальной версии законопроект о видеоиграх претерпит такую же трансформацию, как это произошло с законопроектом об искусственном интеллекте: никаких запретов, четкие правила и безусловная поддержка российских компаний»,— написал господин Горелкин.
В начале мая стало известно, что с начала года Роскомнадзор подал иски как минимум к семи крупнейшим зарубежным студиям—разработчикам игр в связи с отказом компаний соблюдать требования законодательства о персональных данных. Среди ответчиков выступали такие крупные студии, как, например, Electronic Arts (выпускает серии Sims, Battlefield, FIFA и др.) или Take-Two Interactive Software (Grand Theft Auto, Red Dead Redemption и т. д.).
Подробнее — в материале «Ъ» «Суд изменит правила игры».
В мае 2026 года Роскомнадзор подал иски как минимум к семи крупнейшим зарубежным студиям-разработчикам игр, включая Electronic Arts и Take-Two Interactive Software, из-за отказа компаний соблюдать требования законодательства о персональных данных. Судебные заседания по трем из этих исков были назначены на первую половину мая, а в апреле суд уже признал виновными Battlestate Games Limited, Electronic Arts Inc., Take-Two Interactive Software Inc., NetEase Interactive Entertainment Pte., назначив каждой штраф в размере 2 млн рублей.
Согласно объяснениям юридической фирмы Semenov & Pevzner, российское законодательство обязывает компании собирать и обрабатывать персональные данные пользователей на территории страны, и регулятор начал рассматривать игровые сервисы как крупные цифровые платформы с массовым сбором данных. В случае невыплаты штрафов, Роскомнадзор может перейти от штрафов к требованиям устранить нарушения и блокировке доменов, аккаунт-сервисов или иных точек доступа.
Независимые эксперты считают, что зарубежные компании обычно не выплачивают штрафы Роскомнадзора, а в случае блокировки Steam ландшафт рынка для потребителей сильно изменится, и тогда единственной альтернативой на российском рынке может стать VK Play. Собеседник на игровом рынке предполагает, что эти иски могут быть началом борьбы именно с зарубежными онлайн-играми в России.