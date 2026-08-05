АТОР: платный въезд в Казахстан снизит турпоток из России

Платное электронное разрешение на въезд в Казахстан затормозит развитие туризма между республикой и Россией Об этом заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР), комментируя соответствующие планы казахстанских властей, сообщает ТАСС.

По словам представителей АТОР, пока неизвестно, сделает ли Казахстан исключение для граждан стран-участниц ЕАЭС и каким будет размер платы за оформление электронного разрешения. В Ассоциации отметили, что турпоток из России в Казахстан относительно небольшой — россияне чаще выбирают страну в качестве пункта транзита. Туристы из России летом едут преимущественно в каспийский город Актау, а зимой — на горнолыжные курорты Шымбулак, Боровое и другие.

Вчера стало известно, что МВД Казахстана разработало проект введения платных электронных разрешений на въезд для иностранцев. Механизм поможет вести учет иностранцев и автоматизировать часть миграционных процедур. Документ находится на обсуждении до 17 августа, а внедрение намечено на период с августа по декабрь 2026 года.