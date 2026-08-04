В Казахстане предложили сделать въезд в страну для иностранцев платным

Министерство внутренних дел Казахстана разработало проект, согласно которому в стране предлагается ввести платные электронные разрешения на въезд для иностранцев. Инициатива опубликована на сайте «Открытые НПА».

В проекте не уточняется, сколько будет стоить такое разрешение. Собранные средства планируют направить на защиту персональных данных и модернизацию цифровой инфраструктуры. Документ находится на обсуждении до 17 августа. После этого он может быть доработан с учетом поступивших предложений и замечаний.

В МВД считают, что новый механизм поможет вести более точный учет въезжающих в страну иностранцев, а также автоматизировать часть миграционных процедур. Внедрение электронных разрешений рассчитано на период с августа по декабрь 2026 года, передает сообщение министерства Tengri News. По мнению МВД, это позволит своевременно адаптировать логистические мощности и пограничную инфраструктуру.