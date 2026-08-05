Выборы ректора ГИТИСа перенесли на дату после 1 ноября

Выборы ректора Российского института театрального искусства — ГИТИС перенесли на неопределенную дату после 1 ноября. Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе вуза.

Накануне ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил «Ъ», что покидает свой пост. Исполняющим обязанности главы вуза станет его главный бухгалтер Ольга Ермакова. По данным министерства, выборы нового ректора состоятся 15 сентября на общем собрании работников и обучающихся вуза. Кандидаты на эту должность должны были подать заявки до 25 июня.

Григорий Заславский занимал пост ректора ГИТИСа с 2016 года. «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к МВД, писали, что в отношении бывшего ректора силовики проводят проверку. Речь, по их словам, идет о нескольких эпизодах, включая превышение должностных полномочий и необоснованное начисление заработной платы. Господин Заславский в разговоре с «Ъ» заявил, что не в курсе проверок со стороны МВД.