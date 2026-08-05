Альпинистов на пик Победы в Киргизии стали пускать только по разрешениям

Правительство Киргизии ввело разрешительную систему для альпинистов для восхождения на пик Победы — высшую точку хребта Тянь-Шань, более 7,4 тыс. метров. Об этом сообщило Госагентство по развитию туризма, передает «Интерфакс».

«Мы вводим пермитную систему при восхождении на пик Победы. Сейчас любой альпинист, который захочет подняться на пик, должен получить официальное разрешение»,— сообщил собеседник агентства. Разрешение в ближайшее время планируют выдать примерно 20 альпинистам с высоким уровнем подготовки.

В Госагентстве отметили, что причиной для введения разрешительной системы стала гибель альпинистки Натальи Наговициной в прошлом году. 12 августа она сломала ногу при восхождении на пик Победы. Она осталась одна на высоте 7,2 тыс. м с небольшим запасом еды и воды, разорванной палаткой и спальным мешком. Из-за сложных погодных условий спасти альпинистку не удалось.