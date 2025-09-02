Боня заявила о смерти альпинистки Наговициной после облета дроном Пика Победы

Альпинистка Наталья Наговицина погибла на Пике Победы, самой высокой точке Тянь-Шаня. Об этом сообщила телеведущая Виктория Боня, опубликовавшая видео облета вершины дроном. В Telegram-канале она написала, что Наталья Наговицина «упокоилась с миром».

Виктория Боня рассказала, что кадры с дрона показали отсутствие признаков жизни в палатке альпинистки. Она выразила восхищение силой и духом Натальи Наговицыной и поделилась словами ее сына, который считает, что для альпиниста остаться в горах — это честь. «Я буду думать так же»,— передала слова сына Боня.

Для запуска дрона Министерство обороны Киргизии предоставило вертолет, который доставил команду до базового лагеря на высоте 4,5 тыс. метров. 31 августа Виктория Боня сообщила, что готова направить $10 тыс. сыну Наговициной, чтобы спасательная операция продолжалась. Накануне она сообщила, что ей удалось добить от Минобороны Киргизии еще одного запуска дрона.

Наталья Наговицина получила травму ноги при спуске с Пика Победы 12 августа на высоте около 7,2 тыс. метров. Попытки спасти ее не увенчались успехом из-за сложных погодных условий, один из спасателей погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и небольшим запасом еды и воды.

Вертолет Минобороны Киргизии пытался вылететь за ней, но попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку. Итальянские летчики также пытались спасти альпинистку, но не дождались подходящей погоды. Сейчас на Пике Победы зима, и альпинисты считают, что добраться до места можно будет только следующим летом.