Боня заявила о смерти альпинистки Наговициной после облета дроном Пика Победы

Альпинистка Наталья Наговицина погибла на Пике Победы, самой высокой точке Тянь-Шаня. Об этом сообщила телеведущая Виктория Боня, опубликовавшая видео облета вершины дроном. В Telegram-канале она написала, что Наталья Наговицина «упокоилась с миром».

Виктория Боня рассказала, что кадры с дрона показали отсутствие признаков жизни в палатке альпинистки. Она выразила восхищение силой и духом Натальи Наговицыной и поделилась словами ее сына, который считает, что для альпиниста остаться в горах — это честь. «Я буду думать так же»,— передала слова сына Боня.

Для запуска дрона Министерство обороны Киргизии предоставило вертолет, который доставил команду до базового лагеря на высоте 4,5 тыс. метров. 31 августа Виктория Боня сообщила, что готова направить $10 тыс. сыну Наговициной, чтобы спасательная операция продолжалась. Накануне она сообщила, что ей удалось добить от Минобороны Киргизии еще одного запуска дрона.

Как погибали российские альпинисты

Наталья Наговицина получила травму ноги при спуске с Пика Победы 12 августа на высоте около 7,2 тыс. метров. Попытки спасти ее не увенчались успехом из-за сложных погодных условий, один из спасателей погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и небольшим запасом еды и воды.

Вертолет Минобороны Киргизии пытался вылететь за ней, но попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку. Итальянские летчики также пытались спасти альпинистку, но не дождались подходящей погоды. Сейчас на Пике Победы зима, и альпинисты считают, что добраться до места можно будет только следующим летом.

И чемпионы смертны

Бегун Лазару Франсишку считается первым спортсменом, погибшим на современных Олимпийских играх. Он был трехкратным чемпионом Португалии по марафонскому бегу, за что заслужил право нести знамя своей страны на летних Играх в Стокгольме в 1912 году. 14 июля Франсишку потерял сознание на 30 км марафонской дистанции и на следующий день умер в больнице. Как выяснилось, бегун обработал кожу салом или воском, чтобы не получить солнечных ожогов, однако это нарушило его терморегуляцию. Температура воздуха в тени в тот день достигала 32 градусов

Бегун Лазару Франсишку считается первым спортсменом, погибшим на современных Олимпийских играх. Он был трехкратным чемпионом Португалии по марафонскому бегу, за что заслужил право нести знамя своей страны на летних Играх в Стокгольме в 1912 году. 14 июля Франсишку потерял сознание на 30 км марафонской дистанции и на следующий день умер в больнице. Как выяснилось, бегун обработал кожу салом или воском, чтобы не получить солнечных ожогов, однако это нарушило его терморегуляцию. Температура воздуха в тени в тот день достигала 32 градусов

Фото: wikipedia.org

Швейцарский бобслеист Феликс Эндрих (слева) был трехкратным чемпионом мира, взял золото Олимпиады-1948. 31 января 1953 года на соревнованиях четверок его боб перелетел через ограждение и врезался в дерево. Спортсмен получил перелом шеи и умер в больнице в тот же день

Швейцарский бобслеист Феликс Эндрих (слева) был трехкратным чемпионом мира, взял золото Олимпиады-1948. 31 января 1953 года на соревнованиях четверок его боб перелетел через ограждение и врезался в дерево. Спортсмен получил перелом шеи и умер в больнице в тот же день

Фото: J. Walter Green / AP

Датский велогонщик Кнуд Йенсен упал во время заезда на Олимпийских играх 1960 года — за 20 км до финиша. Вскоре он умер в больнице. По данным официального отчета, спортсмен умер от теплового удара. Спустя несколько лет один из врачей, проводивший вскрытие, признался, что в организме гонщика было найдено несколько веществ, включая фенамин. Этот случай послужил одной из причин введения допинг-контроля на Олимпийских играх с 1968 года

Датский велогонщик Кнуд Йенсен упал во время заезда на Олимпийских играх 1960 года — за 20 км до финиша. Вскоре он умер в больнице. По данным официального отчета, спортсмен умер от теплового удара. Спустя несколько лет один из врачей, проводивший вскрытие, признался, что в организме гонщика было найдено несколько веществ, включая фенамин. Этот случай послужил одной из причин введения допинг-контроля на Олимпийских играх с 1968 года

Фото: Central Press / Hulton Archive / Getty Images

Кубинский боксер Бенни Парет был двукратным чемпионом мира в полусреднем весе. 24 марта 1962 года, защищая свой титул, в 12-м раунде поединка против американца Эмилля Грифита пропустил 29 ударов в голову подряд, после чего бой был остановлен. Он умер в больнице от гематомы мозга через 10 дней после этого

Кубинский боксер Бенни Парет был двукратным чемпионом мира в полусреднем весе. 24 марта 1962 года, защищая свой титул, в 12-м раунде поединка против американца Эмилля Грифита пропустил 29 ударов в голову подряд, после чего бой был остановлен. Он умер в больнице от гематомы мозга через 10 дней после этого

Фото: Charles Hoff / NY Daily News Archive / Getty Images

Английский велогонщик Том Симпсон в 1967 году умер на «Тур де Франс» при подъеме на гору Мон-Ванту. Чемпиона мира и лучшего спортсмена Великобритании по версии BBC подвело употребления алкоголя и амфетаминов. В том же году Международный олимпийский комитет принял решение о запрете допинга и создании комиссии для регулярного допинг-тестирования

Английский велогонщик Том Симпсон в 1967 году умер на «Тур де Франс» при подъеме на гору Мон-Ванту. Чемпиона мира и лучшего спортсмена Великобритании по версии BBC подвело употребления алкоголя и амфетаминов. В том же году Международный олимпийский комитет принял решение о запрете допинга и создании комиссии для регулярного допинг-тестирования

Фото: Jean Tesseyre / Paris Match / Getty Images

Британский автогонщик Джим Кларк был двукратным чемпионом мира по гонкам «Формулы-1», победителем British Tour Car Championship 1964 года и «Инди 500» 1965 года. 7 апреля 1968 года участвовал в заезде в немецком Хоккенхайме. На пятом круге на скорости выше 220 км/ч его болид зацепил обочину и улетел в деревья. Гонщик погиб на месте. Официальной причиной аварии была названа лопнувшая покрышка

Британский автогонщик Джим Кларк был двукратным чемпионом мира по гонкам «Формулы-1», победителем British Tour Car Championship 1964 года и «Инди 500» 1965 года. 7 апреля 1968 года участвовал в заезде в немецком Хоккенхайме. На пятом круге на скорости выше 220 км/ч его болид зацепил обочину и улетел в деревья. Гонщик погиб на месте. Официальной причиной аварии была названа лопнувшая покрышка

Фото: Roland Witschel / picture alliance / Getty Images

Британский боксер Джонни Оуэн 19 сентября 1980 года сражался с мексиканцем Лупе Пинтором за титул чемпиона мира. К этому моменту Оуэн уже был чемпионом Великобритании и Европы. В 12-м раунде спортсмен был отправлен в нокаут, отчего впал в кому. У него была диагностирована необычайно тонкая структура черепа. Спустя два месяца Оуэн умер, не приходя в сознание

Британский боксер Джонни Оуэн 19 сентября 1980 года сражался с мексиканцем Лупе Пинтором за титул чемпиона мира. К этому моменту Оуэн уже был чемпионом Великобритании и Европы. В 12-м раунде спортсмен был отправлен в нокаут, отчего впал в кому. У него была диагностирована необычайно тонкая структура черепа. Спустя два месяца Оуэн умер, не приходя в сознание

Фото: Nick Ut / AP

Советский рапирист Владимир Смирнов был трехкратным чемпионом мира, золотым, серебряным и бронзовым призером Олимпиады-1980. 20 июля 1982 года на чемпионате мира сошелся в поединке с Маттиасом Бером из ФРГ. В один момент рапира противника сломалась, ее кусок пробил маску Смирнова и через глаз нанес травму мозга. Спортсмен восемь дней пробыл в искусственной коме и умер в больнице. После этого случая в целях повышения безопасности была изменена экипировка фехтовальщиков. Кроме того, поменялись требования к изгибу клинка и нагрузке на кончик рапир и шпаг

Советский рапирист Владимир Смирнов был трехкратным чемпионом мира, золотым, серебряным и бронзовым призером Олимпиады-1980. 20 июля 1982 года на чемпионате мира сошелся в поединке с Маттиасом Бером из ФРГ. В один момент рапира противника сломалась, ее кусок пробил маску Смирнова и через глаз нанес травму мозга. Спортсмен восемь дней пробыл в искусственной коме и умер в больнице. После этого случая в целях повышения безопасности была изменена экипировка фехтовальщиков. Кроме того, поменялись требования к изгибу клинка и нагрузке на кончик рапир и шпаг

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

Ким Дук Ку был чемпионом Южной Кореи и Азиатско-тихоокеанской боксерской федерации. 13 ноября 1982 года он дрался с американцем Рэем Манчини за титул чемпиона мира. В 14-м раунде, после одного из ударов, Ким упал на пол. Он смог подняться, но рефери остановил бой. Через несколько минут кореец впал в кому. Он умер через четыре дня, не приходя в сознание, от субдуральной гематомы. После этого случая ведущие федерации бокса изменили продолжительность чемпионских боев с 15 до 12 раундов

Ким Дук Ку был чемпионом Южной Кореи и Азиатско-тихоокеанской боксерской федерации. 13 ноября 1982 года он дрался с американцем Рэем Манчини за титул чемпиона мира. В 14-м раунде, после одного из ударов, Ким упал на пол. Он смог подняться, но рефери остановил бой. Через несколько минут кореец впал в кому. Он умер через четыре дня, не приходя в сознание, от субдуральной гематомы. После этого случая ведущие федерации бокса изменили продолжительность чемпионских боев с 15 до 12 раундов

Фото: Getty Images

Ульрике Майер — двукратная чемпионка мира в супергиганте, лучшая спортсменка Австрии в 1989-м. 29 января 1994 года на трассе скоростного спуска в Германии Майер потеряла равновесие и ударилась об стойку на скорости около 120 км/ч. От полученных травм спортсменка умерла в тот же день

Ульрике Майер — двукратная чемпионка мира в супергиганте, лучшая спортсменка Австрии в 1989-м. 29 января 1994 года на трассе скоростного спуска в Германии Майер потеряла равновесие и ударилась об стойку на скорости около 120 км/ч. От полученных травм спортсменка умерла в тот же день

Фото: Reuters

Казахстанский велогонщик Андрей Кивилев разбился 9 марта 2003 года за 40 км от финиша гонки «Париж — Ницца», столкнувшись с поляком Мареком Руткевичем и немцем Фолькером Ордовски. Он получил черепно-мозговую травму и перелом двух ребер и спустя три дня умер в больнице, не приходя в сознание. После его смерти Международный союз велогонщиков принял решение об обязательном ношении шлемов всеми спортсменами на соревнованиях, проводимых под эгидой организации

Казахстанский велогонщик Андрей Кивилев разбился 9 марта 2003 года за 40 км от финиша гонки «Париж — Ницца», столкнувшись с поляком Мареком Руткевичем и немцем Фолькером Ордовски. Он получил черепно-мозговую травму и перелом двух ребер и спустя три дня умер в больнице, не приходя в сознание. После его смерти Международный союз велогонщиков принял решение об обязательном ношении шлемов всеми спортсменами на соревнованиях, проводимых под эгидой организации

Фото: Tim De Waele / Getty Images

Двукратный чемпион Франции, Кубков Франции и африканских наций, победитель Кубка Камеруна Марк-Вивьен Фоэ 26 июня 2003 года выступал за сборную Камеруна на Кубке Конфедераций в матче против команды Колумбии. На 72-ой минуте он потерял сознание. Футболиста доставили в больницу, где он вскоре умер от гипертрофической кардиомиопатии

Двукратный чемпион Франции, Кубков Франции и африканских наций, победитель Кубка Камеруна Марк-Вивьен Фоэ 26 июня 2003 года выступал за сборную Камеруна на Кубке Конфедераций в матче против команды Колумбии. На 72-ой минуте он потерял сознание. Футболиста доставили в больницу, где он вскоре умер от гипертрофической кардиомиопатии

Фото: Shaun Botterill / Getty Images

Выступавший за «Севилью» защитник Антонио Пуэрта 25 августа 2007 года почувствовал боли в сердце во время матча чемпионата Испании против команды «Хетафе» и покинул поле. В раздевалке у него случился сердечный приступ, через три дня футболист умер. На церемониях награждения сборной Испании на чемпионате Евро в 2008 и 2012 годах и ЧМ-2010 игрок национальной сборной Серхио Рамос получал золотую награду и праздновал победу в майке с изображением Пуэрты и надписью: «Всегда с нами»

Выступавший за «Севилью» защитник Антонио Пуэрта 25 августа 2007 года почувствовал боли в сердце во время матча чемпионата Испании против команды «Хетафе» и покинул поле. В раздевалке у него случился сердечный приступ, через три дня футболист умер. На церемониях награждения сборной Испании на чемпионате Евро в 2008 и 2012 годах и ЧМ-2010 игрок национальной сборной Серхио Рамос получал золотую награду и праздновал победу в майке с изображением Пуэрты и надписью: «Всегда с нами»

Фото: Miguel Angel Morenatti / AP

25 декабря 2007 года кореец Чхве Е Сам боксировал с индонезийцем Хери Амолом. В конце 12-го раунда он пропустил мощный удар в челюсть, от которого упал на канвас, но все же сумел закончить поединок. Уже после финального гонга ноги боксера подкосились, он потерял сознание и впал в кому. Е Сам умер 3 января 2008-го. В роковом поединке он был признан победителем единогласным решением судей

25 декабря 2007 года кореец Чхве Е Сам боксировал с индонезийцем Хери Амолом. В конце 12-го раунда он пропустил мощный удар в челюсть, от которого упал на канвас, но все же сумел закончить поединок. Уже после финального гонга ноги боксера подкосились, он потерял сознание и впал в кому. Е Сам умер 3 января 2008-го. В роковом поединке он был признан победителем единогласным решением судей

Фото: Ahn Young-joon / AP

Хоккеист Алексей Черепанов был чемпион мира в составе юниорской сборной России в 2007 году. В 2006-м дебютировал в КХЛ за омский «Авангард», а через год на драфте НХЛ был выбран в первом раунде в «Нью-Йорк Рейнджерс». 13 октября 2008 года на матче «Авангарда» против «Витязя» у спортсмена остановилось сердце за три минуты до финального свистка. Скорая ехала долго, а у приехавшей бригады не оказалось с собой рабочего дефибриллятора. Черепанов умер от сердечного приступа в возрасте 19 лет. В честь него назван приз лучшему новичку сезона КХЛ

Хоккеист Алексей Черепанов был чемпион мира в составе юниорской сборной России в 2007 году. В 2006-м дебютировал в КХЛ за омский «Авангард», а через год на драфте НХЛ был выбран в первом раунде в «Нью-Йорк Рейнджерс». 13 октября 2008 года на матче «Авангарда» против «Витязя» у спортсмена остановилось сердце за три минуты до финального свистка. Скорая ехала долго, а у приехавшей бригады не оказалось с собой рабочего дефибриллятора. Черепанов умер от сердечного приступа в возрасте 19 лет. В честь него назван приз лучшему новичку сезона КХЛ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Американский пловец Фрэнсис Криппен 23 октября 2010 года участвовал в этапе Кубка мира в ОАЭ. К финишу заплыва на 10 км шестикратный чемпион США не пришел, после полуторачасовых поисков его тело было найдено в 500 м от берега. Согласно отчету Международной федерации плавания, причиной смерти Криппена, вероятно, стали «сердечная аномалия» и «неконтролируемая астма», вызванная физической нагрузкой в неблагоприятных условиях: температура воды в тот день достигала 30 градусов по Цельсию

Американский пловец Фрэнсис Криппен 23 октября 2010 года участвовал в этапе Кубка мира в ОАЭ. К финишу заплыва на 10 км шестикратный чемпион США не пришел, после полуторачасовых поисков его тело было найдено в 500 м от берега. Согласно отчету Международной федерации плавания, причиной смерти Криппена, вероятно, стали «сердечная аномалия» и «неконтролируемая астма», вызванная физической нагрузкой в неблагоприятных условиях: температура воды в тот день достигала 30 градусов по Цельсию

Фото: Donald Miralle / Getty Images

Канадский боец смешанных единоборств Тим Хейг был чемпионом по версиям KOTC, Unified MMA и XFFC. 16 июня 2017 года встретился в боксерском поединке с Адамом Брейдвудом, в котором после нокаута получил внутримозговое кровоизлияние и через два дня умер в больнице

Канадский боец смешанных единоборств Тим Хейг был чемпионом по версиям KOTC, Unified MMA и XFFC. 16 июня 2017 года встретился в боксерском поединке с Адамом Брейдвудом, в котором после нокаута получил внутримозговое кровоизлияние и через два дня умер в больнице

Фото: Josh Hedges / Zuffa LLC / Zuffa LLC / Getty Images

