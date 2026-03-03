РЖД выставила на продажу Рижский вокзал

Рижский вокзал в Москве официально выставлен на продажу, следует из раздела реализации и аренды недвижимости РЖД. Стоимость актива составила чуть больше 4 млрд руб.

Рижский вокзал

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Рижский вокзал

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В карточке объекта указано, что его реализуют «по результатам торгов». Речь идет о продаже Рижского вокзала общей площадью 3,9 тыс. кв. м. «Здания являются объектами культурного наследия, полностью готовы к эксплуатации»,— уточняется в описании.

Среди достоинств объекта названы:

Выгодное расположение вблизи станции метро «Рижская», МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, а также ВСМ;

Примыкание к Третьему транспортному кольцу;

5 км до Красной площади, 35 км до аэропортов Шереметьево и Внуково;

Гармоничная интеграция в инфраструктуру Москвы;

Вблизи территории бывшего грузового двора, предполагающей административную и жилую застройку.

Из объявления следует, что Рижский вокзал станет «идеальным решением для инвесторов», которые ориентируются на стабильное и долгосрочное получение дохода.

Здание Рижского вокзала построено в 1901 году по проекту петербургского архитектора Бржозовского. В феврале правительство одобрило продажу актива на открытом аукционе.

Ранее «Ъ» стало известно, что планируемая продажа принадлежащей ОАО РЖД Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго железнодорожного оператора в РФ — предполагает реализацию пакета в 49% за 44 млрд руб.

