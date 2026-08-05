Глава Пентагона Хегсет отрицает истощение запасов ракет-перехватчиков

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал ложью сообщение телеканала CNN о том, что ведомство потратило 80% ракет-перехватчиков для систем ПВО.

«Этот баннер НЕПРАВДА. CNN, позор вам. Мы недостаточно ненавидим фейковые СМИ»,— написал Пит Хегсет 4 августа в соцсети X, прикрепив к этому посту скриншот телеэкрана с заголовком материала CNN об истощении имеющихся у Пентагона запасов ракет-перехватчиков. При этом в оригинальном материале телекомпании речь шла о том, что на 80% истощены запасы только одного из видов систем перехвата баллистики — THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Эти комплексы предназначены для заатмосферного перехвата баллистических ракет среднего радиуса действия. По данным одного из вашингтонских аналитических центров, перед началом операции «Эпическая ярость» против Ирана у Пентагона было 452 ракеты THAAD. Гораздо более массовых ракет PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot ближнего радиуса действия до иранской кампании насчитывалось 2200. CNN со ссылкой на источники, знакомые с секретным докладом Пентагона о состоянии арсеналов, сообщает, что запасы этих перехватчиков истощены приблизительно наполовину. По другим оценкам — на 60%.

Таким образом, на сегодня в распоряжении Пентагона осталось 90 ракет для комплексов THAAD и около 1000 — для Patriot. По мнению военных аналитиков, это критический уровень дефицита подобных вооружений.

Военные эксперты уверены, что арсеналы Пентагона, не только перехватчиков, но и ударных ракет, критически истощены — в основном из-за военных действий против Ирана, приостановить которые Дональд Трамп во многом решил именно из-за дефицита оружия. Поскольку быстро восполнить такие потери невозможно, Америка, по мнению аналитиков, не способна ни пополнять ракетные арсеналы Киева, ни вести еще одну масштабную войну даже не с самым сильным противником.

Подробнее — в материале «Острая ракетная недостаточность».