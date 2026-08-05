Острая ракетная недостаточность

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал ложью сообщение телеканала CNN о том, что ведомство потратило 80% ракет-перехватчиков для систем ПВО. Однако военные эксперты уверены, что арсеналы Пентагона, не только перехватчиков, но и ударных ракет, критически истощены — в основном из-за военных действий против Ирана, приостановить которые Дональд Трамп во многом решил именно из-за дефицита оружия. Поскольку быстро восполнить такие потери невозможно, Америка, по мнению аналитиков, не способна ни пополнять ракетные арсеналы Киева, ни вести еще одну масштабную войну даже не с самым сильным противником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Этот баннер НЕПРАВДА. CNN, позор вам. Мы недостаточно ненавидим фейковые СМИ»,— написал Пит Хегсет 4 августа в соцсети X, прикрепив к этому посту скриншот телеэкрана с заголовком материала CNN об истощении имеющихся у Пентагона запасов ракет-перехватчиков. При этом в оригинальном материале телекомпании речь шла о том, что на 80% истощены запасы только одного из видов систем перехвата баллистики — THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Эти комплексы предназначены для заатмосферного перехвата баллистических ракет среднего радиуса действия. По данным одного из вашингтонских аналитических центров, перед началом операции «Эпическая ярость» против Ирана у Пентагона было 452 ракеты THAAD. Гораздо более массовых ракет PAC-2 и PAC-3 для комплексов Patriot ближнего радиуса действия до иранской кампании насчитывалось 2200. CNN со ссылкой на источники, знакомые с секретным докладом Пентагона о состоянии арсеналов, сообщает, что запасы этих перехватчиков истощены приблизительно наполовину. По другим оценкам — на 60%.

Таким образом, на сегодня в распоряжении Пентагона осталось 90 ракет для комплексов THAAD и около 1000 — для Patriot. По мнению военных аналитиков, это критический уровень дефицита подобных вооружений.

Неудивительно, что Дональд Трамп, по информации СМИ, отказал Владимиру Зеленскому в экстренной поставке 300 ракет Patriot, необходимых Украине для перехвата российской баллистики. Киеву также будет непросто наладить собственное производство ракет для имеющихся у него комплексов Patriot (см. “Ъ” от 31 июля).

Еще более активно перехватчики расходовались в войне с Ираном. На Ближнем Востоке остро сказывается их дефицит. В июле двое американских военных погибли и четверо были ранены в результате удара иранских баллистических ракет по авиабазе Аль-Азрак в Иордании. В СМИ появилась информация о том, что американцам в ходе отражения иранских контратак приходится экономить ракеты THAAD и Patriot.

Опровержения Пита Хегсета и других американских официальных лиц по поводу истощения арсеналов обесцениваются действиями самих властей США.

29 июля Пентагон, по сути, признал острый ракетный дефицит, сообщив о заключении беспрецедентного по стоимости контракта с компанией Lockheed Martin на $58,6 млрд. В начале августа он был дополнен рамочными соглашениями с той же компанией и корпорацией Northrop Grumman еще на $3 млрд.

Lockheed Martin по этим соглашениям должна к 2030 году более чем утроить выпуск ракет PAC-3 для Patriot — примерно с 600 до 2000 единиц в год. Northrop Grumman становится дополнительным поставщиком твердотопливных двигателей для этих же ракет, а также обязуется нарастить поставки ключевых компонентов боеприпасов для комплексов THAAD.

Одновременно у США заканчиваются и запасы ударных ракет. Как сообщает Reuters, прежде всего речь идет о ракетах «земля-земля» ATACMS и их более совершенном аналоге PrSM. По словам источников агентства, Пентагон израсходовал «практически все» подобные боеприпасы. ATACMS использовались Украиной для ударов по территории России, а оба вида таких ракет широко применялись США в ходе кампании против Ирана.

Как рассказал “Ъ” военный историк Андрей Союстов, «американцам приходится смиряться с мыслью, что современные вооруженные конфликты могут быть очень масштабными и продолжительными во времени, что требует сверхбольшого расходования боеприпасов».

Об этом же говорят и американские военные эксперты. Так, источники CNN отмечают, что запасы ракет у Пентагона на данный момент «опасно низки», и именно это стало причиной, по которой Дональд Трамп сделал ставку на переговоры с Тегераном.

По данным американских СМИ, на минувшие выходные была запланирована новая волна ракетно-бомбовых ударов по Ирану. Однако консультации президента США с военными показали, что их эффективность окажется низкой и несопоставимой с ущербом, который могут нанести ответные атаки Ирана баллистикой и дронами. Особенно с учетом того, что эти средства дешевы, и их у Тегерана, судя по всему, все еще в достатке.

Источники Reuters, знакомые с ходом консультаций в Белом доме, подчеркивают, что дефицит военных запасов не только делает проблематичным силовое давление на Иран, но и заставляет сомневаться в способности США участвовать в еще одном масштабном вооруженном конфликте. К примеру, острый дефицит ударных ракет ATACMS и PrSM затрудняет действия против страны с сильной ПВО типа Китая. Использовать бомбардировщики в этом случае было бы крайне опасно. Их могут массово сбивать. Дальнобойные высокоточные ракеты стали бы решением. Однако критическое сокращение их запасов делает проблематичным для США вооруженное столкновение даже не с самым сильным противником, таким как Иран или Северная Корея.

Андрей Смирнов