Италия допустила отказ от военной помощи Украине

На этой неделе один из лидеров левого фланга Италии — глава «Движения пяти звезд» экс-премьер Джузеппе Конте — допустил, что после парламентских выборов, намеченных на будущую весну, Рим может отказаться от дальнейшей военной помощи Украине. Экс-премьер дал понять, что окончательное решение по вопросу о том, стоит ли продолжать оказание Киеву военной помощи, должны принять итальянские избиратели левого толка. Но не по итогам парламентских выборов, а еще до того — в ходе праймериз среди левого электората, на которых они должны определить, кто именно должен возглавить левоцентристскую коалицию на выборах.

На фоне других европейских стран военная помощь Италии Киеву выглядела крайне скромно. Как следует из данных проекта Ukraine Support Tracker, который ведет Кильский институт мировой экономики, объем этой помощи составляет всего 0,17% ВВП. Однако в том, что касалось риторики, Рим неизменно находился в первых рядах команды поддержки Украины.

Волюнтаризм Конте пришелся не по душе крупнейшей левоцентристской силе — Демократической партии, которая собирается идти на выборы в коалиции с «Пятью звездами» и по-прежнему ведет кропотливые переговоры о сколачивании широкого альянса левых сил. «Так это не работает. Сначала — программа, согласованная всем альянсом, а уже потом праймериз, поскольку победитель должен возглавить всю коалицию, а не только свою партию»,— заявила лидер демократов Элли Шляйн.

Подробнее — в материале «Ъ» «Помощь Украине рассорила итальянских левых».