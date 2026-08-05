FT: Трамп отказался поставлять Украине дополнительные ракеты для Patriot

Президент США Дональд Трамп отказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, на встрече сторон в Белом доме речь шла о предоставлении Украине сотни ракет Patriot. Однако уже тогда Дональд Трамп отклонил просьбу Владимира Зеленского. Одной из причин такого решения американский президент назвал использование вооружения для защиты объектов США на Ближнем Востоке, отмечает FT.

На саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп не исключал поставку Украине Patriot. Позднее он пояснял, что США следует быть осторожнее в передаче другим странам компонентов для ЗРК.