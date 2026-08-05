FT: Трамп отказался поставлять Украине дополнительные ракеты для Patriot
Президент США Дональд Трамп отказал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому в поставке дополнительных ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, на встрече сторон в Белом доме речь шла о предоставлении Украине сотни ракет Patriot. Однако уже тогда Дональд Трамп отклонил просьбу Владимира Зеленского. Одной из причин такого решения американский президент назвал использование вооружения для защиты объектов США на Ближнем Востоке, отмечает FT.
На саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп не исключал поставку Украине Patriot. Позднее он пояснял, что США следует быть осторожнее в передаче другим странам компонентов для ЗРК.
В июле 2026 года президент США Дональд Трамп отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в просьбе о поставке 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot, сославшись на истощение американских запасов этих ракет после конфликта с Ираном. Вместо поставки ракет Вашингтон пообещал Киеву передать лицензию на их производство, хотя эксперты считают, что развертывание производства займет годы, и возникнет проблема нехватки комплектующих.
Передача лицензии на производство ракет-переперехватчиков Patriot обсуждалась после саммита НАТО в Анкаре в начале июля 2026 года, где Дональд Трамп обещал Киеву лицензию на производство такого оружия. Однако уже в конце июля американский президент заявил, что США должны быть осторожны с передачей технологий производства ракет Patriot, так как они могут быть использованы против США. До сих пор США выдали всего две лицензии на производство ракет-перехватчиков для Patriot: Германии и японской компании Mitsubishi Heavy Industries в 2006 году, причем производство предназначалось исключительно для внутреннего рынка Японии.