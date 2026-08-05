США на год запретили экспорт продуктов переработки вольфрама
США вводят годичный запрет на экспорт так называемой «черной массы», которая образуется при измельчении батарей и вольфрамового лома, следует из постановления Бюро промышленности и безопасности. Документ опубликован 4 августа, решение вступает в силу в течение 21 дня с этого момента.
На время действия запрета американские экспортеры «черной массы» должны будут продавать ее только внутри США. Продажа заграничным покупателям предусмотрена, но только в качестве исключения. Такое разрешение будет выдавать Бюро промышленности и безопасности.
Вольфрам используется при производстве боеприпасов, в том числе бронебойных снарядов и ракетных систем (например, Tomahawk и Patriot). Как отмечает Financial Times, США значительно израсходовали его запасы из-за конфликтов в Иране и на Украине.
Лидером по переработке металла остается Китай, который в 2025 году ужесточил экспортный контроль в ответ на американские торговые пошлины. На этом фоне США начали искать новые источники вольфрама. Среди прочего, Пентагон начал финансировать освоение дополнительных месторождений.
Власти США вводили экспортные ограничения в отношении Китая и ранее: в сентябре 2025 года Министерство торговли США отозвало разрешение тайваньской компании TSMC на ввоз оборудования для производства чипов в Китай. Эта мера была частью усилий администрации президента США Дональда Трампа по ограничению доступа Китая к передовым технологиям.
Китай, в свою очередь, предпринимал ответные действия. В мае 2025 года он ввел санкции против трех американских компаний за продажу оружия Тайваню. Также Китай, как крупнейший в мире производитель редкоземельных металлов, в мае 2025 года вводил ограничения на их экспорт, что стало одной из причин, по которой администрация Дональда Трампа воздержалась от жестких мер в отношении Пекина.
Пентагон выражал обеспокоенность по поводу растущего ядерного потенциала Китая и России, подчеркивая необходимость их сдерживания. В августе 2026 года глава политического управления Пентагона Элбридж Колби разрабатывал обновленную ядерную стратегию США, которая сосредоточена на применении тактического оружия малой дальности в случае конфликта с Китаем или Россией.