США на год запретили экспорт продуктов переработки вольфрама

США вводят годичный запрет на экспорт так называемой «черной массы», которая образуется при измельчении батарей и вольфрамового лома, следует из постановления Бюро промышленности и безопасности. Документ опубликован 4 августа, решение вступает в силу в течение 21 дня с этого момента.

На время действия запрета американские экспортеры «черной массы» должны будут продавать ее только внутри США. Продажа заграничным покупателям предусмотрена, но только в качестве исключения. Такое разрешение будет выдавать Бюро промышленности и безопасности.

Вольфрам используется при производстве боеприпасов, в том числе бронебойных снарядов и ракетных систем (например, Tomahawk и Patriot). Как отмечает Financial Times, США значительно израсходовали его запасы из-за конфликтов в Иране и на Украине.

Лидером по переработке металла остается Китай, который в 2025 году ужесточил экспортный контроль в ответ на американские торговые пошлины. На этом фоне США начали искать новые источники вольфрама. Среди прочего, Пентагон начал финансировать освоение дополнительных месторождений.