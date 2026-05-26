США занялись «отчаянным поиском» вольфрама для восстановления ракетного арсенала

США «отчаянно ищут» вольфрам для восстановления ракетного арсенала, сообщает NBC News. Телеканал пояснил, что запасы современного оружия и боеприпасов были истощены из-за войны против Ирана.

Вольфрам используется при создании истребителей, бункерных бомб, бронебойных снарядов и ракетных систем, среди которых Tomahawk и Patriot. С 2015 года у США не было активных коммерческих рудников.

Администрация президента Соединенных Штатов пытается снизить зависимость от китайских поставок вольфрама. В то же время Китай остается лидером по объемам переработки металла.