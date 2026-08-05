Проект закона о беспилотном транспорте готовится для внесения в кабмин

Проект федерального закона, в котором пропишут правила эксплуатации «высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС)», проходит «регламентные процедуры согласования, установленные правительством РФ». Об этом “Ъ” рассказала советник министра транспорта РФ, директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Беспилотные грузовики и такси сейчас ездят в рамках трехлетних экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Чтобы легализовать их движение (в том числе без водителя за рулем), урегулировать вопросы ответственности при ДТП, Минтранс готовит федеральный закон. С 2021 года время было представлено несколько его версий, ни один из них до внесения в Госдуму еще не дошел.

«Для подготовки качественного и проработанного регулирования необходимо дождаться результатов тестирования технологии в ЭПР,— пояснила “Ъ” Полина Давыдова.— Это не процесс затягивания, а тестирование всех возможных сценариев на дороге при участии ВАТС, благодаря чему мы смогли создать федеральный закон. Практика применения технологии позволила выявить все ключевые особенности и нюансы, которые должны быть учтены как в самом законе, так и в подзаконных актах. По итогам трехлетнего ЭПР были получены первые результаты, которые легли в основу проекта федерального закона». Принятие документа, говорит госпожа Давыдова, планируется в 2026 году, а вступление в силу — в 2027 году.

Подробнее о последней редакции законопроекта читайте в материале “Ъ” «Беспилотным машинам подыскали виновного».

Иван Буранов