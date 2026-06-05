Беспилотным машинам подыскали виновного

Минтранс подготовил новую редакцию законопроекта, который установит с 2027 года правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Судя по документу, с которым ознакомился “Ъ”, при ДТП с участием автономного транспорта возмещать ущерб здоровью граждан и их имуществу будет владелец машины, который сможет предъявить регресс к изготовителю или обслуживающему автосервису. Ответственность за инциденты распределят между владельцами беспилотников, дорожными службами и «эксплуатантами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О том, что Минтранс разрабатывает проект закона «О высокоавтоматизированных транспортных средствах», рассказал глава министерства Андрей Никитин в четверг, 4 июня, в интервью «Вестям» на полях ПМЭФ. Документ, по данным “Ъ”, прошел обсуждение в аналитическом центре при правительстве РФ и направлен на дальнейшее согласование. В самом Минтрансе его разработку не комментируют.

Сейчас по дорогам ездят беспилотные грузовики, такси и трамваи в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Чтобы легализовать движение беспилотников и разрешить выезжать на все дороги (в том числе без водителя за рулем), нужен отдельный закон. С 2021 года было представлено несколько его версий. В его разработке участвует Минэкономики, МВД, регионы, грузоперевозчики, частный бизнес и эксперты.

“Ъ” ознакомился с актуальной редакцией проекта. В ней оговаривается ответственность между субъектами регулирования, в их числе — владельцы высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), изготовители, операторы, водители, «эксплуатанты» и т. д.

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, будет возмещать в любом случае владелец ВАТС.

Он, в свою очередь, сможет направить регрессный иск к фактическому виновнику аварии (например, к изготовителю) и потребовать компенсацию. Если же по факту причинения ущерба заведено административное или уголовное дело, то ответственность будет распределяться. Владелец ВАТС понесет ее, если, к примеру, была незаконно изменена конструкция машины; сервисный центр — если машина была некачественно обслужена; изготовитель — если не был вовремя обновлен «софт», влияющий на безопасность движения; владелец инфраструктуры — за некорректную передачу данных (к примеру, с метеодатчиков и детекторов транспорта) беспилотному автомобилю. Санкции будут налагать в соответствии с КоАП и УК, куда также внесут поправки.

Изменена также статья об ограничениях для беспилотного транспорта. Правительство РФ будет устанавливать запреты и ограничения на федеральных дорогах, субъекты федерации — на региональных или межмуниципальных трассах, владельцы частных и платных дорог — на своих трассах. Разделение полномочий опишут в законе «Об организации дорожного движения».

На этом, по данным “Ъ”, настояли власти Санкт-Петербурга, аргументировав необходимостью иметь инструмент введения оперативных запретов для ВАТС на отдельных улицах (к примеру, когда проходят ПМЭФ и военно-морские парады) или во время ликвидации крупного ДТП. Также в документе предусмотрели возможность определить участки улиц, где беспилотникам ездить запрещено.

Еще одна поправка касается обозначения ВАТС на дорогах. Сейчас в рамках ЭПР на машины вешают треугольный знак с буквой «А»: изначально планировалось, что это требование будет перенесено в закон. Сейчас в ходе обсуждения эксперты обратили внимание на то, что знак в темноте может быть не виден. Минтранс с этим согласился — дополнительные способы обозначения ВАТС, как ожидается, укажут в отдельном постановлении. Среди обсуждаемых вариантов — обязательное оснащение автомобилей специальным огнями (ADS marking lamps), которые загораются бирюзовым цветом сзади при включении автономного режима движения.

Часть нововведений в последней версии законопроекта касается безопасности. Добавлена поправка, согласно которой оператор ВАТС должен «незамедлительно» выполнять требования МВД, ГИБДД, Ространснадзора и других служб о приостановке или ограничении эксплуатации автомобиля. Отдельным документом правительство утвердит правила «принудительного» прекращения движения беспилотного автомобиля. Доступ к данным о функционировании беспилотных авто будет предоставляться по требованию МВД и прочих силовых служб.

По инициативе правительства Москвы Минтранс подготовит поправки к закону «О статусе столицы», которые позволят городским властям устанавливать собственные требования для взаимодействия ВАТС с дорожной инфраструктурой.

Москва, напомним, уже несколько лет в рамках ЭПР применяет беспилотные трамваи и в 2027 году планирует начать перевозить пассажиров в беспилотных поездах в метро. Какие конкретно требования будут применяться в столице и чем они будут отличаться от «федеральных», неизвестно.

Выступая 4 июня в рамках одной из сессий ПМЭФ, первый зампред комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин посетовал, что медленный переход от ЭПР к «устойчивому правовому регулированию» является одной из проблем для развития движения беспилотного транспорта. Он обратил внимание, в частности, на поиск решений о распределении ответственности при эксплуатации ВАТС, который идет уже нескольких лет.

При этом Артем Шейкин заявил, что документ в любом случае рано или поздно будет поддержан законодателями. В Минтрансе ожидают, что закон вступит в силу уже с 1 сентября 2027 года, хотя в Госдуму проект еще не вносился. По прогнозам министерства, которые приводятся в материалах к проекту, к 2035 году парк грузовых ВАТС составит 6,69 тыс. штук. К 2050 году доля беспилотных транспортных средств во всем автопарке может достичь 50%.

Иван Буранов