Путин подписал указы о назначении генералов Солодчука и Иванаева на новые посты

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Андрея Иванаева командующим группировкой войск «Центр» в зоне спецоперации на Украине. Он сменит на этом посту генерал-полковника Валерия Солодчука, который этим же указом назначен заместителем министра обороны.

Владимир Путин сегодня объявил, что все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. На этот пост был назначен господин Солодчук. Президент назвал его «одним из наиболее талантливых командиров». Глава государства провел и другие перестановки в руководстве группировок российских войск: и. о. командующего группировкой «Восток» назначен Петр Болгарев, а начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем.