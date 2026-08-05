Водитель директора «Уралдронзавода» погиб при подрыве автомобиля

Составлено ИИ-Ассистентъ

ФСБ в августе 2025 года сообщала о предотвращении покушения на главу оборонного предприятия в Белгороде, планировавшегося с использованием оружия и взрывчатых веществ, доставленных БПЛА. Еще ранее, в июле 2025 года, в Ростовской области в результате атак беспилотников погибли водители автомобилей: один в Сальске, другой — охранник предприятия в поселке Углеродовский.

В ноябре 2025 года Центральный окружной военный суд направил на принудительное лечение Андрея Фогеля, обвиняемого в подготовке нападений на топ-менеджеров Уралвагонзавода. Следствие утверждало, что он планировал поджог машины одного из директоров и избиение восьмерых топ-менеджеров, а также убийство начальника полиции Нижнего Тагила.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев 5 августа 2026 года сообщал о сбитии 107 беспилотников, повредивших два жилых дома и два производственных объекта, включая сортировочный центр Wildberries. В январе 2026 года в Таганроге был введен локальный режим ЧС после ночной атаки БПЛА, повредившей промышленные предприятия, жилые дома и учебное заведение.