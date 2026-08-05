На Урале совершили покушение на разработчика дронов «Упырь» Ткачука
После подрыва машины главы «Уралдронзавода» Ткачука возбудили дело
Гендиректор «Уралдронзавода» Владимир Ткачук пострадал при взрыве машины, его водитель, по предварительным данным, погиб. По информации «Ъ-Урал», глава оборонного предприятия находится в реанимации.
Владимир Ткачук
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Источники «Ъ-Урал» сообщили, что Mercedes господина Ткачука подорвали в Большом Истоке под Екатеринбургом. Как уточняет портал E1.RU, ЧП случилось вечером 4 августа. Telegram-канал Mash утверждает, что взрывное устройство было заложено под автомобиль.
Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК), рассказал ТАСС источник в оперативных службах.
«Уралдронзавод» — предприятие из Екатеринбурга, основано в 2023 году. Специализируется на серийном производстве FPV-дронов, в том числе беспилотника «Упырь».
Покушение на гендиректора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука является вторым за последние дни инцидентом с атаками на российских разработчиков и производителей дронов. За несколько дней до этого, 29 июля 2026 года, в Туле было совершено покушение на Андрея Черезова, основателя компаний «Воздушный трактат» и «Русская лаборатория воздушного транспорта», разрабатывающих FPV-дроны семейства «Овод» для российской армии. Господин Черезов получил три огнестрельных ранения, но его состояние оценивается как стабильное.
В Белгородской области за последние месяцы неоднократно фиксировались случаи нападений дронов на транспортные средства, приводившие к ранениям мирных жителей. Так, 2 августа 2026 года дрон взорвался на предприятии в селе Ясные Зори, ранив мужчину и женщину осколками. 11 июня 2026 года в хуторе Красиво дрон ударил по автомобилю, в результате чего были ранены двое мирных жителей. Также 31 января 2026 года дрон атаковал движущийся автомобиль в районе села Белянка Шебекинского округа, пострадали мужчина и 17-летняя девушка.
В течение 2025 года также происходили подобные инциденты. 26 ноября 2025 года FPV-дрон нанес удар по автомобилю на окраине села Доброивановка Грайворонского округа, ранив женщину и уничтожив машину. Ранее, 20 ноября 2025 года, беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в результате чего были ранены двое местных жителей.