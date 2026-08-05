На Урале совершили покушение на разработчика дронов «Упырь» Ткачука

Составлено ИИ-Ассистентъ

Покушение на гендиректора «Уралдронзавода» Владимира Ткачука является вторым за последние дни инцидентом с атаками на российских разработчиков и производителей дронов. За несколько дней до этого, 29 июля 2026 года, в Туле было совершено покушение на Андрея Черезова, основателя компаний «Воздушный трактат» и «Русская лаборатория воздушного транспорта», разрабатывающих FPV-дроны семейства «Овод» для российской армии. Господин Черезов получил три огнестрельных ранения, но его состояние оценивается как стабильное.

В Белгородской области за последние месяцы неоднократно фиксировались случаи нападений дронов на транспортные средства, приводившие к ранениям мирных жителей. Так, 2 августа 2026 года дрон взорвался на предприятии в селе Ясные Зори, ранив мужчину и женщину осколками. 11 июня 2026 года в хуторе Красиво дрон ударил по автомобилю, в результате чего были ранены двое мирных жителей. Также 31 января 2026 года дрон атаковал движущийся автомобиль в районе села Белянка Шебекинского округа, пострадали мужчина и 17-летняя девушка.

В течение 2025 года также происходили подобные инциденты. 26 ноября 2025 года FPV-дрон нанес удар по автомобилю на окраине села Доброивановка Грайворонского округа, ранив женщину и уничтожив машину. Ранее, 20 ноября 2025 года, беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в результате чего были ранены двое местных жителей.