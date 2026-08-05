Внуково и Домодедово начали обслуживать рейсы по согласованию

Московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают самолеты по согласованию с ответственными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Такой режим работы уже вводился в авиагаванях сегодня ночью. С ограничениями работал и Жуковский. Около 4:30 мск аэропорты возобновили работу. В Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании. Меры вводятся для обеспечения безопасности полетов, отметили в агентстве.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили 184 летевших в сторону столицы беспилотника. Сегодня ночью на подлете к Москве сбили 10 БПЛА.