В сторону Москвы за день летели 184 БПЛА

В сторону Москвы с 8:30 до 22:00 были направлены 184 беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По словам главы города, средства ПВО ликвидировали большую часть дронов на дальних подступах. Еще 18 беспилотников были уничтожены на подлете к Москве, отметил господин Собянин.

Росавиация сообщала, что в аэропортах Домодедово и Шереметьево вводились временные ограничения на использование воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.