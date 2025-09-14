Никто не выкупил имущество воронежского «Главмяспрома» почти за 700 млн рублей

Никто не заявился на аукцион по продаже воронежского ООО «Главмяспром» Валерия Гуглева, признанного банкротом. Из-за этого торги признали несостоявшимися. Об этом сообщил конкурсный управляющий должника Алексей Окулов.

Имущество, расположенное в Борисоглебском горокруге Воронежской области, выставлялось на торги 43 лотами с совокупной начальной ценой 684,8 млн руб. Самый дорогой из них оценен в 492,4 млн руб. он включает три земельных участка на 11 га в сумме, а также ряд зданий, в том числе склад продовольственных товаров на 294,5 кв. м, цех мясных полуфабрикатов на 239,1 кв. м, дом животноводов на 452,5 кв. м. Кроме того, в состав лота входят коммуникации, дорожное покрытие и оборудование. К последнему, например, относятся машина для снятия шкуры, автоматическая пельменная линия и линия по производству мясокостной муки, машина для мойки сапог.

Среди остальных лотов представлены автомобили, преимущественно грузовые, тягач, фургон, плиточный скороморозильник, ассенизаторская машина, авторефрижератор, набор мягкой мебели, стиральные машины, компьютеры, офисная техника. Самая низкая цена была у лазерного принтера — 5,5 тыс. руб.

Новые торги пока не объявлялись.

С иском о банкротстве ООО «Главмяспром» в январе 2023-го обратилось АО «Архбум» (структура Архангельского целлюлозно-бумажного комбината; по собственным данным, единственным акционером компании является австрийский частный фонд Zinner Privatstiftung) с производством в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем. В мае заявитель был заменен на местное ООО «Агроэко-переработка» (входит в ГК «Агроэко» Владимира Маслова). Тогда же в отношении «Главмяспрома» ввели наблюдение. Стоимость активов компании оценили в 550,9 млн руб. В феврале 2025 года воронежский арбитраж признал должника банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство. В последний раз оно продлялось до начала февраля 2026 года.

О попытке «Главмяспрома» оспорить долг перед «Агроэко» на 144 млн руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова