Имущество воронежского «Главмяспрома» выставили на банкротные торги за 654 млн

На повторный банкротный аукцион выставили имущественный комплекс воронежского ООО «Главмяспром» Валерия Гуглева. Его планируют продать 46 лотами за 653,9 млн руб., самый дорогой из них оценен в 492,9 млн руб. Об этом сообщил конкурсный управляющий должника Алексей Окулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

46 лотов представляют собой один или несколько объектов, самый дорогой включает 147, в том числе 23, которые можно отнести к капитальным (четыре земельных участка и 19 капстроений). Также в него вошли оборудование, транспорт и складская техника, системы безопасности и климат-контроля, мелкий инвентарь, мебель, инженерные сооружения и коммуникации, асфальтобетонные покрытия. Выше всего оценено здание площадью 3,1 тыс. кв. м — в 47,7 млн руб., ниже всего — асфальтобетонное покрытие почти той же площади (в 204 руб.).

Среди лотов отдельно стоит выделить право требования 328,7 тыс. руб. с саратовского и также банкротящегося ООО «Сарпродтрейд» Максима Битюцкого (хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов), 81,1 тыс. руб. — с московского перевозчика ООО «Гарант» Сергея Аристова и 49,9 тыс. руб. — с рязанского ООО «Сателлит», которое занимается оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями, а также находится в процессе банкротства (собственник — Юрий Кирюшкин). Начальные суммы лотов указаны без дисконта.

Шаг аукциона и задаток составляют 24,6 млн руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 3 августа, итоги планируют подвести 5 августа.

Прошлой осенью имущественный комплекс «Главмяспрома» из 43 лотов пытались реализовать за 684,8 млн руб., но на аукцион никто не заявился, и его признали несостоявшимся.

По данным Rusprofile, ООО «Главмяспром» было учреждено в Борисоглебском городском округе Воронежской области в апреле 2006 года. Основной вид деятельности — переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции. Уставный капитал — 5 млн руб. Бенефициар и генеральный директор — Валерий Гуглев. По итогам 2025 года выручка компании составила 45 млн руб., чистая прибыль — 11 млн руб. 2024 год она закончила с идентичными результатами.

С иском о банкротстве «Главмяспрома» в январе 2023 года в Арбитражный суд Воронежской области обратился производитель гофрокартона АО «Архбум» с производством в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем (структура Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, которым, по собственным данным, владеют российские физические и юридические лица). Затем заявитель был заменен на ООО «Агроэко-переработка» — структуру местной ГК «Агроэко» Владимира Маслова. «Главмяспром» был признан банкротом в феврале 2025 года. В феврале 2026-го суд продлил конкурсное производство компании до начала августа.

В мае воронежский арбитраж заменил кредитора в реестре требований «Главмяспрома». Право требования 150 млн руб. перешло от структуры «Агроэко» к петербургскому ООО «Прайм» Олега Шишигина на основе выкупа, хотя ранее компании боролись за контроль над банкротством мясокомбината.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова